Niezbędna interwencja na rynku wieprzowiny w zakresie dopłat do przechowywania elementów z kością i dopłat do eksportu

10 lipca 2020 roku Krzysztof Jurgiel – poseł do Parlamentu Europejskiego wystąpił do Komisji Europejskiej z interwencją, pytając, czy planowane są działania na rynku wieprzowiny w zakresie dopłat do przechowywania elementów z kością i dopłat do eksportu.

Jurgiel zwrócił uwagę, że pandemia COVID-19 doświadczyła szereg rynków rolnych, ale nie dla wszystkich z nich zostały przewidziane środki pełnej pomocy. Ogniskami koronawirusa były duże zakłady mięsne w Niemczech, Holandii czy Danii, co spowodowało, że część z nich stanęła albo utraciła moce rozbiorowe. Unijny rynek zapełnił się elementami z kością, szczególnie szynką z kością i karkówką, co powoduje, że poszukuje się dla nich rynków zbytu poza UE.

Jak zaznaczył poseł w piśmie skierowanym do Komisji Europejskiej trudno jest prognozować rozwój sytuacji na tym rynku jesienią, zwłaszcza że sytuację może jeszcze pogorszyć ASF, które w 2020 roku zbiera rekordowe żniwo wśród dzików w Polsce, co prawdopodobnie wpłynie na zwiększenie zachorowalności na tę chorobę wśród trzody chlewnej.

W związku z tym eurodeputowany Krzysztof Jurgiel pyta, czy Komisja planuje uruchomić dopłaty do przechowywania elementów z kością oraz wprowadzić instrument pozwalającego na dopłaty do eksportu.