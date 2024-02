Ukraina mogłaby zrezygnować z unijnych dopłat, ale nie za darmo

Jeden z wysokich ukraińskich urzędników powiedział Reutersowi, że Ukraina mogłyby zrezygnować z unijnych dopłat w zamian za złagodzenie ograniczeń handlowych i wymogów środowiskowych wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej.

– Wydaje mi się, że idealną strategią negocjacyjną (dążącą do zmniejszenia) ograniczeń w handlu i mniej ograniczeń środowiskowych (dla ukraińskich producentów rolnych) jesteśmy gotowi zamienić to na dotacje. Musimy chronić naszą konkurencyjność, nie możemy wprowadzać biurokracji, która szczególnie w naszych warunkach wstrzymałaby rozwój – powiedział Reutersowi urzędnik pragnący zachować anonimowość.

Słowom tym częściowo zaprzeczył ukraiński minister rolnictwa Mykoła Solski stwierdzając w oświadczeniu, że “warunki przystąpienia sektora rolnego Ukrainy do Wspólnej Polityki Rolnej UE zostaną ustalone w trakcie negocjacji” oraz że “nie można mówić o rezygnacji z dotacji, bo zasady powinny być takie same dla wszystkich”.

Ukraina ma jak widać inne cele, bo choć do naszego sąsiada może w 7-letniej perspektywie trafić do 96,5 miliarda euro wynikających z realizacji WPR, to trudno sobie wyobrazić, że da sobie założyć kaganiec ograniczający tak ważną dla niej konkurencyjność produkcji.