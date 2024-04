Sprytni Czesi, czyli unijne dotacje w praktyce

Po uruchomieniu specjalnej płatności dla małych gospodarstw liczba wnioskodawców posiadających gospodarstwa o powierzchni od 100 do 150 hektarów wzrosła o 24 proc. Oznacza to, że przedsiębiorstwa zaczęły celowo dzielić się, aby kilkukrotnie uzyskać płatność redystrybucyjną – informuje Izba Rolnicza Republiki Czeskiej.

W Czechach dominują gospodarstwa o powierzchni pow. 500 ha. Z analizy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Informacji wynika, że gospodarstwa te produkują powyżej 80% warzyw, owoców, chmielu, buraków cukrowych, ziemniaków skrobiowych, roślin białkowych, hodują także 85 proc. pogłowia krów mlecznych, drobiu i trzody chlewnej.

Jak informuje AK ČR, gospodarstwa o powierzchni pow. 500 ha to często „niezależne podmioty prawne nieposiadające gruntów, ale należące do większej grupy posiadającej grunty, która jest w niekorzystnej sytuacji w nowym systemie”.

„Płatność redystrybucyjna (w Czechach) została wprowadzona w ramach nowej WPR UE (…). Każde państwo miało ustalać parametry tego wsparcia dla mniejszych przedsiębiorstw według swoich indywidualnych potrzeb, a w w czeskim modelu wypłacana jest od każdych pierwszych 150 hektarów przedsiębiorstwa i stanowi łącznie 23 proc. koperty płatności bezpośrednich, czyli największej grupy dopłat rolnych. Czeski rząd ustalił parametry tak, aby odbiegały od średniej europejskiej na poziomie 10–12 proc. (…)

W opinii Izby Rolniczej Republiki Czeskiej ta decyzja rządu jest populistyczną próbą przypodobania się właścicielom mniejszych gospodarstw. Jednak Instytut Ekonomiki i Informacji Rolnej wykazał, że ​​kategoria wnioskodawców o powierzchni od 100 do 150 hektarów wzrosła o 24 proc. rok do roku do 1800 w ubiegłym roku, co oznacza wzrost o kilkaset przedsiębiorstw. Jednocześnie o prawie 6 proc. spadła kategoria wnioskodawców uprawiających ziemię do 5 ha.

„Można to wytłumaczyć faktem, że część firm celowo podzieliła się, aby wyglądać na mniejsze, a te mniejsze zaczęły się łączyć” – komunikuje czeska Izba Rolnicza.