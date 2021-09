Nie tylko nawalne, ale również długotrwałe deszcze powodują szkody w uprawach

Mazowiecka Izba Rolnicza apeluje do Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie działań mających na celu uznania występujących obecnie zjawisk atmosferycznych związanych z ulewnymi deszczami jako zjawiska niekorzystne dla upraw rolniczych i uruchomienie wsparcia dla poszkodowanych rolników. Ponadto spowodowanie, aby rolnicy otrzymali odszkodowanie wynikające z ubezpieczenia upraw.

Do Mazowieckiej Izby Rolniczej dotarły sygnały od rolników dotyczące intensywnych opadów deszczu w wielu regionach województwa mazowieckiego, trwające od około 15 lipca do chwili obecnej z 1 – 2 dniowymi przerwami, które spowodowały nadmierne nasycenie gleby wodą tak, że nie można wjechać w pole żadnym sprzętem rolniczym. Powoduje to, że zbiór zbóż, jak również prowadzenie upraw pożniwnych u wysiewu poplonów staje się niemożliwe.

– Rolnicy, którzy próbują złożyć wniosek do Urzędu Gminy o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego spotykają się z odmowa przyjęcia wniosku bo ,,nie wystąpił deszcz nawalny’’ – uzasadnia Sławomir Błażejczyk, dyrektor Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej.