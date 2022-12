Najnowsze perspektywy produkcji rolnej 2022/2023 dla UE

Najnowsza krótkoterminowa perspektywa dla unijnych rynków rolnych w sezonie 2022/2023 wskazuje na spadek produkcji zbóż, cukru, mięsa. Optymistyczne są prognozy dla produkcji oleistych, zwłaszcza dla rzepaku. Wzrośnie handel zbożem, zarówno eksport i w jeszcze większym stopniu import.

Komisja Europejska przedstawiła najnowszą krótkoterminową perspektywę dla unijnych rynków rolnych. Szeroko traktujący najnowszy raport KE jest podstawą do dyskusji podczas trwającej 8-9 grudnia 2022 unijnej konferencji dotyczącej perspektyw rolnictwa – zrównoważony system rolno-spożywczy powstały w czasach kryzysów.

Wg ostatniego raportu KE w sezonie 2022/2023 prognozowana produkcja zbóż w UE wyniesie 270,9 mln ton, co stanowi spadek produkcji o 5,1 proc. względem średniej 5-letniej (i spadek o 7,8 proc. rok do roku). Powodem tej sytuacji była susza (2022 rok był jednym z najgorętszych w historii, z rekordowymi upałami i/lub suchymi warunkami), która dotknęła w szczególności kukurydzę (spadek produkcji o 19,3 proc. w stosunku do średniej 5-letnie). Susza niekorzystnie odbiła się też na soi i słoneczniku.

Oczekuje się, że zużycie zbóż na pasze zmniejszy się o 2,3 proc. rok do roku na skutek spadku produkcji mięsa po słabych zbiorach zbóż. Upalny 2022 sprawił, że także stres cieplny zwierząt przyczynił się do obniżenia produktywności w sektorze hodowlanym. Ponadto obciążeniem dla tego sektora było występowanie ognisk chorób zwierzęcych (ASF, ptasia grypa) oraz wysokie ceny surowców. W przypadku wieprzowiny za 2022 r w UE spodziewany jest 5 proc. spadek produkcji. Prognozowany jest też spadek produkcji mleka.

Podczas gdy zużycie zbóż na paszę ma być mniejsze to spodziewany jest wzrost spożycia żywności o 0,7 proc. (rok do roku) . Dlatego też handel zbożem będzie zwyżkować tj. o 12,3 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem gospodarczym. W tym o 6,5 proc. wzrośnie eksport, import o 24,7 proc.

Prognoza produkcji oleistych dla UE w sezon 2022/23 jest optymistyczna, zwłaszcza dla rzepaku (32,2 mln t), dla którego spodziewany jest wzrost produkcji o 8,5 proc. względem średniej 5-latniej.

Prognozowana produkcja cukru w UE na rok 2022/23 wyniesie 15,5 mln ton, czyli 5,8 proc. poniżej średniej z 5 lat, ponieważ zarówno powierzchnia zasiewów buraka, jak i plony uległy zmniejszeniu. Oczekuje się też spadku zużycia cukru, co podyktowane jest wzrostem cen.