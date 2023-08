FAO: Prognoza światowej produkcji zbóż wzrasta do rekordowych poziomów

Najnowsza prognoza FAO dla światowej produkcji zbóż w 2023 roku została podniesiona w lipcu o 5,9 mln ton tj. 0,2 proc. wobec szacunków z miesiąca wcześniejszego.

FAO prognozuje światową produkcję zbóż na rekordowym poziomie 2 819 mln ton (wzrost o 1,1 proc r/r.) . Wzrost prawie w całości odzwierciedla lepsze perspektywy dla światowej produkcji pszenicy. Prognoza została podwyższona dla tego gatunku o 0,9 proc. do 783,3 mln ton, choć i tak jest niższa niż produkcja pszenicy za rok ubiegły. FAO w 2022 r. wskazuje światową produkcją pszenicy na poziomie 801,8 mln t. Także dokonano korekty w górę za rok 2022.

Prognozy produkcji podwyższono dla Unii Europejskiej do 288,9 mln t (wzrost o 7,4 proc. r/r), gdzie ogólnie sprzyjające warunki pogodowe spowodowały niewielki wzrost oczekiwań wobec plonów i to mimo skutków niedoborów opadów na Półwyspie Iberyjskim. Prognozy zostały również nieznacznie podwyższone dla Kanady i Kazachstanu, na co wpływ miały wyższe niż wcześniej przewidywano zasiewy – w tych rejonach uprawia się głównie pszenicę jarą. Ponadto ostatnie oficjalne szacunki wskazują, że zbiory pszenicy w Turcji są wyższe niż prognozy wstępne. Wzrosty te z nawiązką zrekompensowały znaczną obniżkę prognozy dla produkcji w Australii, gdzie suche warunki obniżają pespektywę dobrych plonów.

Prognoza światowej produkcji zbóż gruboziarnistych w 2023 r. została w tym miesiącu nieznacznie obniżona, ustalona na poziomie 1 512 mln t. i nadal jest to o 2,9 proc. wyższa niż w 2022 r. Obniżka obejmuje korekty w dół prognoz produkcji kukurydzy dla krajów Afryki Wschodniej. Wpływ na to miał rozkład opadów, który ograniczył potencjał plonowania kukurydzy.

Wzrosła prognoza globalnej produkcji jęczmienia, w dużej mierze odzwierciedlając oficjalne szacunki z Türkiye, które wskazują na większe niż początkowo oczekiwano zbiory. Wzrost szacunków FAO to także odbicie lepszej prognozy dla Bangladeszu i kilka niewielkich korekt danych dotyczących produkcji dla krajów położonych wzdłuż i na południe od równika, gdzie zbiory głównych upraw zostały już zakończone.