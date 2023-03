FAO wskazuje na spadek produkcji pszenicy i światowych zapasów zbóż

Najnowsza prognoza FAO dotycząca światowej produkcji zbóż w 2022 r. został zrewidowany w górę o 9 mln ton w tym miesiącu i wynosi obecnie 2,774 mld ton, czyli wciąż o 1,3 proc. mniej rok do roku.

Większość rewizji w górę dotyczy ryżu i, w mniejszym stopniu, zbóż gruboziarnistych, co w dużej mierze odzwierciedla uwzględnienie ostatnio opublikowanych oficjalnych danych. Prognoza światowego wykorzystania zbóż na poziomie 2,780 mld ton w sezonie 2022/23 jest prawie niezmieniona w tym miesiącu i nadal wskazuje na spadek o 0,6 procent poniżej poziomu z sezonu 2021/22. Po korekcie w dół o 1,4 miliona ton w tym miesiącu, przewiduje się, że całkowite globalne wykorzystanie zbóż gruboziarnistych spadnie w sezonie 2022/23 o 1,5 procent poniżej poziomu z 2021/22, co wynika z przewidywanych spadków wykorzystania wszystkich głównych zbóż gruboziarnistych (kukurydza, jęczmień i sorgo).

Prognoza FAO dotycząca światowego wykorzystania pszenicy została również zrewidowana w górę od poprzedniego raportu o 1,8 mln ton, głównie odzwierciedlając większe wykorzystanie pszenicy jako paszy w Unii Europejskiej, gdzie spodziewane jest zastąpienie kukurydzy pszenicą jako paszy ze względu na mniejszą krajową podaż kukurydzy.

Odnośnie światowych zapasów zbóż w 2023 r. przewiduje się spadek o 1,2% w stosunku do poziomu początkowego, czyli do 844 mln ton, co jest spowodowane spodziewanym spadkiem światowych zapasów zboża grubego i ryżu, które przewyższają wzrost zapasów pszenicy. W oparciu o najnowsze prognozy, światowy wskaźnik zapasów zbóż do zużycia w sezonie 2022/23 wyniósłby 29,5 procent, co oznacza spadek z 30,7 procent w sezonie 2021/22, ale nadal wskazuje na ogólnie komfortowy poziom podaży.

Gwałtowna korekta w dół szacunków zapasów kukurydzy w Brazylii w następstwie silnego tempa eksportu doprowadziła do zmniejszenia prognozowanych na ten miesiąc światowych zapasów kukurydzy o 3,2 mln ton. Ta korekta w dół jeszcze bardziej obniża prognozę światowych zapasów zboża grubego do 344 mln ton, wskazując na spadek o 5,5 procent poniżej poziomu początkowego, który prawie wyłącznie przypisuje się 8,3-procentowemu spadkowi światowych zapasów kukurydzy.

Z kolei na rok 2023 wstępna prognoza FAO dotycząca światowej produkcji pszenicy wskazuje na spadek rok do roku, ale przy 784 mln ton światowy wynik nadal byłby drugim najwyższym w historii. Przykładowo w Federacji Rosyjskiej, w związku z bardziej suchymi niż przeciętne warunkami pogodowymi w regionach południowych i ograniczeniem zasiewów ozimin przy niższych cenach krajowych, prognozuje się, że produkcja pszenicy spadnie z rekordowego poziomu w 2022 r. Na Ukrainie poważne ograniczenia finansowe, zniszczenia infrastruktury i utrudniony dostęp do pól w niektórych częściach kraju spowodował szacunkową 40-procentową redukcję powierzchni pszenicy ozimej w 2023 r. rok do roku, a w 2023 r. spodziewana jest produkcja pszenicy znacznie poniżej średniej. N

Natomiast w Unii Europejskiej powierzchnia pszenicy będzie na zasadniczo niezmienionym poziomie w 2023 r., a przy ogólnie sprzyjającej pogodzie dobrze wróżącej plonom, całkowita produkcja prognozowana jest na poziomie 136,5 mln ton, na poziomie dobrych wyników z poprzedniego roku.