Statek na Morzu Czarnym wpłynął na minę. Prognoza produkcji zbóż i rzepaku obniżona. Ceny pszenicy na giełdach podskoczyły

Ceny pszenicy na giełdach podskoczyły, a rynek po raz kolejny w coraz większym stopniu skupia się na ryzyku. Incydent z udziałem miny morskiej jasno pokazuje, jak duże jest zagrożenie dla żeglugi po Morzu Czarnym.

Czwartkowa sesja na giełdzie Euronext zakończyła się niewielkimi wzrostami pszenicy. Dla grudnia cena wzrosła o 1,25 EUR do 235,25 EUR/t. Ożywiła się także giełda w Chicago. Na CBoT pszenica podskoczyła o 18,25 ct do 578,25 ct/bu (201 EUR/t).

Na ożywienie wpływ miała ostatnia sytuacja na Morzu Czarnym, co wskazuje że rynek po raz kolejny w coraz większym stopniu skupia się na ryzyku. Turecki statek towarowy uderzył w minę morską w pobliżu rumuńskiego portu nad Morzem Czarnym i został lekko uszkodzony. Statek płynął dalej do ukraińskiego portu. Według rządu brytyjskiego Rosja mogłaby użyć min morskich przeciwko żegludze cywilnej na Morzu Czarnym. Ponadto na rynku są obawy dotyczące zbiorów na półkuli południowej, ponieważ deficyt opadów w Argentynie i Australii może prowadzić do dalszych strat w plonach.

Szacunki produkcji zbóż i rzepaku w dół

Stowarzyszenie handlu zbożem Coceral obniżyło w czwartek szacunki tegorocznych zbiorów pszenicy zwyczajnej w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii do 141,0 mln ton wobec oczekiwań z czerwca br. 142,4 mln ton. W przypadku UE-27 szacowana produkcja pszenicy zwyczajnej w 2023 r. została zmniejszona z 127,3 mln ton do 126,9 mln ton i jest to poniżej produkcji z roku ubiegłego (128,6 mln ton). Oczekiwana na ten rok produkcja pszenicy w Wielkiej Brytanii także została zmniejszona do 14,1 mln (szacunki z czerwca br. to 15 mln ton) i kształtuje się poniżej zbiorów w 2022 r., wynoszących 15 mln ton.

Szacunkowa produkcja jęczmienia w UE i Wielkiej Brytanii w tym roku została obniżona do 54,7 mln ton z 56,6 mln ton w czerwcu. Przy czym następuje tu pewna rekompensata, gdyż obniżone szacunki (46,9 mln ton) dla UE zastępują zwiększone szacunki dla Wielkiej Brytanii (7,8 mln ton). Według Coceral szacunki dotyczące zbiorów zbóż zostały znacznie obniżone w Niemczech, Danii, Szwecji, Finlandii i na Łotwie, a także w południowo-wschodniej Bułgarii..

Coceral obniżyło też swoje szacunki dotyczące produkcji rzepaku w UE i Wielkiej Brytanii do 20,4 mln ton z 21 mln ton w czerwcu. Dla samej Unii wskazuje poziom produkcji na 19,2 mln ton.

Z kolei rosyjskie Ministerstwa Rolnictwa podaje, że do 2 października zebrano 89 mln ton (masa bunkra) pszenicy w Rosji z 88 proc. całkowitego obszaru, przy średnich plonach na poziomie 3,4 t/ha (spadek o 6 proc. w porównaniu do poprzedniego roku). Zbiór jęczmienia był ukończony w 92 proc. i wyniósł 21 mln ton, a średni plon wyniósł 2,9 tony/ha. Rzepak zbierano na 76 proc. powierzchni upraw w Rosji. Dotychczasowa produkcja wynosi 3,6 mln ton przy średnim plonie 2,2 t/ha. Słonecznik zebrano w 21 proc. z wynikiem 7,4 mln ton, przy średnim plonie 1,9 t/ha.