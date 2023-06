Susza – zbiory zbóż w 2023 będą niższe niż zakładano jeszcze w marcu

W wyniku suszy COCERAL obniża prognozę produkcji zbóż dla Unii Europejskiej w 2023 r. do 296,7 mln ton. W marcu wielkość produkcji szacowano na 303,5 mln ton.

Stwierdzono, że głównym powodem rewizji w dół dla 27 krajów UE oraz Wielkiej Brytanii jest obecna susza w północnej części kontynentu. Pomimo znacznej korekty w dół, oczekuje się, że tegoroczne zbiory będą większe niż zeszłoroczne zbiory dotknięte suszą, które dały 291,1 mln ton.

COCERAL (europejskie stowarzyszenie zajmujące się handlem produktami rolnymi) wskazuje, że oczekiwania dotyczące zbiorów zostały znacznie obniżone w Szwecji, Danii i krajach bałtyckich. Produkcja została również skorygowana w dół dla Niemiec i Hiszpanii, gdzie obecne deszcze przyszły zbyt późno dla pszenicy i jęczmienia.

Oczekuje się, że produkcja pszenicy (z wyłączeniem durum) wyniesie 142,4 mln ton, co oznacza spadek z 144,5 mln w ostatniej prognozie i ze 142,5 mln w 2022 r., według COCERAL. Prognozuje się, że produkcja jęczmienia w UE-27 + Wielka Brytania w 2023 r. wyniesie 56,6 mln ton, co oznacza spadek w porównaniu z poprzednią prognozą 59,6 mln i 59,3 mln w 2022 r.

Zbiory kukurydzy wynoszą obecnie 61,3 miliona ton, w porównaniu z poprzednią prognozą 62,3 miliona. Prognozuje się, że Węgry, Rumunia, Bułgaria i Włochy odnotują znacznie większe plony po tym, jak plony w 2022 r. zostały dotknięte dotkliwą suszą i upałami.

Zespół COCERAL zauważył jednak, że nie oczekuje się znacznego odrodzenia francuskiej uprawy kukurydzy, ponieważ ilość zasiewów jest zmniejszona z powodu wysokich kosztów środków produkcji. Uważa się, że bardziej ekstensywne uprawy, takie jak nasiona słonecznika, zastępują część obszaru kukurydzy.

Prognozuje się, że zbiory rzepaku w UE-27 i Wielkiej Brytanii wyniosą 21 mln ton w porównaniu z 21,1 mln w poprzedniej prognozie i 21 mln w 2022 r.

Zasiewy nieznacznie wzrosły rok do roku, podczas gdy oczekuje się, że plony nieznacznie spadną w stosunku do dobrego poziomu z zeszłego roku. Jeśli obecna susza w północnej części UE utrzyma się do lipca, dalsze obniżenie prognozy produkcji wydaje się bardzo prawdopodobne, informuje COCERAL.