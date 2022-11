Nagrody za Innowacyjność Kobiet-Rolników. Rozpoczyna się kolejna edycja konkursu

Copa i Cogeca ogłosiły 17 listopada rozpoczęcie 7. edycji konkursu Women Farmers Innovation Award 2023 – Nagrody za Innowacyjność Kobiet-Rolników, wspieranej przez firmę Corteva. Nagroda ma na celu podkreślenie wkładu w rozwój obszarów wiejskich i zrównoważony sektor rolnictwa i jest szansą aby pokazać inspirujące i innowacyjne działania, które prowadzą wiejskie kobiety – rolnicy w całej UE.

Ponieważ rok 2022/23 to rok, w którym unijna „Wizja dla obszarów wiejskich” będzie głównym tematem prac Copa i Cogeca, tegorocznym tematem konkursu są „Kobiety-rolnicy na czele obszarów wiejskich”. Cele jest docenienie przez te organizacje rolnicze pracy zapoczątkowanej przez kobiety na obszarach wiejskich oraz ich pozytywnego wpływu na lokalną społeczność w aspekcie gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

Ogłoszenie kolejnej edycji nagrody odbyło się w Parlamencie Europejskim. Przewodnicząca Grupy Roboczej Kobiet Copa, Lotta Folkesson, oświadczyła: „Nasz cel jest dwojaki: chodzi o stworzenie platformy do podkreślenia, w jaki sposób kobiety są zaangażowane w sektor rolnictwa, czy to jako rolnicy pracujący na farmie, czy jako inżynier lub naukowiec pracujący w kierunku zrównoważony sektor rolnictwa. Chodzi także o tworzenie wzorców do naśladowania i zachęcanie do kolejnych kobiet do wyboru kariery w rolnictwie”.

Nagroda za innowacyjność dla rolników została po raz pierwszy wprowadzona w 2010 r., aby rzucić światło na setki innowacyjnych projektów realizowanych co roku w całej Europie przez kobiety-rolniczki.

Kobiety stanowią 50% mieszkańców terenów wiejskich państw Unii Europejskiej, a 30% z nich samodzielnie prowadzi gospodarstwa rolne, które niemal wszystkie (96%) są gospodarstwami rodzinnymi.

– Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, kobiety wiejskie mają do odegrania kluczową rolę w rozwoju i zachowaniu tętniących życiem obszarów wiejskich – czytamy na stronie https://womenfarmersaward.eu/ . – Dzięki zaangażowaniu w lokalne stowarzyszenia, rady miejskie, gospodarstwa rolne i spółdzielnie, kobiety są kamieniem węgielnym wsi.

Zwycięzca 7. edycji konkursu Women Farmers Innovation Award 2023 otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 EUR, a zdobywca drugiego miejsca – 5 000 EUR.