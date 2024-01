Połowa państw członkowskich objęta protestami rolników. Unia musi zareagować!

„Pani przewodnicząca! Jeśli w ciągu najbliższych dni spotka się pani z rolnikami, proszę wysłuchać się co ważnego mają do przekazania” – piszą prezydenci Copa-Cogeca do przewodniczącej Komisji Europejskiej.

Prezydenci Copa-Cogeca wystosowali list otwarty do Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej, w którym piszą:

„Musimy wsłuchać się w echa, które rozbrzmiewają w całej naszej wsi – od zachodu po wschód Europy. Społeczności rolnicze stoją przed ogromnymi wyzwaniami i naciskami, które narosły w ostatnich latach.

Pani przewodnicząca! Jeśli w ciągu najbliższych dni spotka się pani z rolnikami, będzie pani mogła usłyszeć, co mają ze sobą wspólnego. Obciążenia ekonomiczne i biurokracja dławią rolników. W całej UE skutki kryzysów klimatycznych i geopolitycznych wpływają na nasze gospodarstwa. A wszystko to z poczuciem, że coraz więcej obostrzeń i więcej europejskich regulacji jest nakładanych na gospodarstwa rolne. Będzie to miało poważne i nieodwracalne skutki dla produkcji, dochodów i wzrost importu przy niższych standardach środowiskowych i społecznych.

Przez ostatnie kilka lat głośno wypowiadaliśmy się, ale nikt nas nie wysłuchał! W rezultacie sytuacja w wielu państwach członkowskich jest obecnie bardzo napięta, a rolnicy wychodzą na ulice. Przetrwanie europejskiego rolnictwa rodzinnego w dzisiejszej formie jest zagrożone.

W swoim orędziu o stanie Unii wygłoszonym 13 września 2023 r. zaproponowano dialog strategiczny w sprawie przyszłości rolnictwa (…). Dialog jest niezbędny i z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że społeczność rolnicza jest jego częścią. Mamy nadzieję, że zostaniemy wysłuchani i zrozumiani. Wiemy jednak, że dyskusja skupi się na propozycjach i rozwiązaniach długoterminowych Komisji Europejskiej.

Niepokój rolników i brak zrozumienia rolników trwa już od wielu miesięcy. Wszyscy członkowie Copa i Cogeca mówią, że istnieje pilna potrzeba zapewnienia pomocy, szybkich odpowiedzi na pytania zadawane przez tysiące demonstrujących rolników, którzy oczekują:

aby ostatecznie podjąć decyzję w sprawie bardzo potrzebnych odstępstw od warunków WPR (np. GAEC 6, 7 i 8), ekoschematów, zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych. Potrzebujemy wspólnych działań, aby zaradzić tym poważnym trudnościom.

dostosowania kolejnych propozycje dla ukraińskich środków handlu autonomicznego (ATM) poprzez utworzenie:

systemu zapewniającego o miejscu przeznaczenia dla wszystkich przesyłek ukraińskich produktów rolnych systemu gwarancji wobec ukraińskich produktów – produkty ustalane przed wjazdem na teren UE, gwarancja że dotrą do miejsca przeznaczenia i nie trafią gdzie indziej. progów importowych na każdy towar rolny podlegający liberalizacji handlu w oparciu o średnią roczną lub kwartalną (za lata 2021 i 2022).

zapewnienia wzajemności w standardach produkcji rolnej i równych warunków działania w sprawiedliwym handlu. Zainteresowania związane z handlem wykraczają daleko poza skutki liberalizacji handlu z Ukrainą. Porozumienie Mercosur jest nie do przyjęcia dla większości rolników w UE. Obecnie dalsze dążenie do doprowadzenia do końca umowy będzie postrzegane przez społeczność rolniczą jako kolejna prowokacja. Spotka się z jeszcze większym odrzuceniem wobec decyzji Komisji Europejskiej.

Rolnictwo europejskie jest najbardziej zrównoważonym modelem na świecie. Rolnicy i spółdzielnie rolnicze są niezbędne dla łańcuchów dostaw żywności i energii, kluczowe w obecnym kontekście geopolitycznym oraz zasługują na uznanie za strategiczne.

Kilka miesięcy dzieli nas od kluczowych wyborów dla przyszłości Europy, wspólnota rolnicza, która gra pierwsze skrzypce Wspólnej Polityki Europejskiej, oczekuje reakcji od europejskiej władzy wykonawczej, aby móc kontynuować swoją działalność w akceptowalnych warunkach, z godziwymi dochodami i mniejszymi obciążeniami administracyjnymi.”