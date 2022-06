Minister Kowalczyk na spotkaniu z rolnikami: Chcemy pomagać Ukrainie. To nasza racja stanu [video]

21 czerwca minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk spotkał się z rolnikami w miejscowości Błędów w pow. grójeckim. Szef resortu rolnictwa podczas spotkania mówił przede wszystkim o napływie ukraińskiego zboża do Polski.

Temat tranzytu ukraińskiego zboża przez Polskę budzi ostatnio wiele kontrowersji; rolnicy wysuwają przede wszystkim zarzut, że część przewożonego zboża zostaje na terenie naszego kraju, co prowadzi do spadku cen w skupach. Minister Kowalczyk apeluje jednak o spokój w kontekście zdarzeń na rynku zbóż.

– Jak wybuchła wojna to otrzymywałem od rolników apele “zablokować eksport zboża” […]. Dzisiaj słyszę “natychmiast wywozić to zboże”. Jest napływ zboża […] z Ukrainy. My chcemy pomagać Ukrainie. To jak gdyby nasza racja stanu, ale są argumenty, żeby pomagać. Po pierwsze żeby Ukraina miała swoje dochody, bo podejmuje walkę z najeźdźcą – mówił minister Kowalczyk.

Zdjęcia: Justyna Dobrosz