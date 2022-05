Minimalne normy wysiewu są za duże: KRIR proponuje zmiany

Według izb rolniczych w związku z planowaną zmiana rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych powinny zostać zmniejszone normy wysiewu pszenicy populacyjnej i pszenżyta do 120 kg/ha i żyta do 80 kg/ha.

– Obecnie obowiązujące normy nie uwzględniają nowych odmian, dla których hodowcy zalecają normy wysiewu oscylujące w granicach 300 roślin na m2, a nie jak w starszych odmianach na poziomie 350 — 400 roślin na m2. Mniejsza obsada roślin wynika też z coraz lepszej zasobności gleby w składniki pokarmowe, dzięki wapnowaniu i stosowaniu płodozmianu z roślinami strączkowymi i innymi. Rolnicy coraz częściej stosują mniejsze dawki wysiewu, zmniejszając przy tym koszt materiału siewnego, przy zachowaniu tego samego plonu. Np. dla pszenicy euforia, której zalecana przez hodowców norma wysiewu oscyluje w granicach 300 roślin na m2 przy masie tysiąca nasion na poziomie 42 gramów daje nam normę wysiewu 126 kg na ha – uzasadnia Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Dlatego samorząd rolniczy zwraca się o ponowne przeanalizowanie minimalnych norm wysiewu w przypadku pszenicy, pszenżyta i żyta, dla których to roślin występuje tendencja zmniejszenia obsady roślin, a co za tym idzie zmniejsza się ilość wysiewanego materiału siewnego.

Ponadto KRIR ponownie wnioskuje o wpisanie do wykazu roślin objętych dopłatą do kwalifikowanego materiału siewnego również facelii, rzodkwi oleistej i gryki.

– Są to gatunki dosyć rzadko uprawiane, a mogące w znacznym stopniu poszerzyć płodozmian, co będzie korzystne zarówno dla rolników jak i konsumentów, a także dla środowiska – mówi Wiktor Szmulewicz.