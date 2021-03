Maschio Primo EW: zaawansowany rozsiewacz z elektrycznym dozowaniem nawozów

Włoska firma Maschio Gaspardo ma w swej ofercie bardzo bogatą gamę maszyn rolniczych, w tym rozsiewaczy do nawozów. Jedną z maszyn, która wpisuje się w nowoczesną koncepcję wysiewu nawozów mineralnych jest rozsiewacz Primo EW wyposażony w wagę oraz elektroniczne dozowanie. Bardziej rozwinięta wersja maszyny dysponuje systemem Isotronic.

Szeroka paleta maszyn Primo

Typoszereg maszyn Primo obejmuje 8 modeli o pojemności zbiorników od 1270 do 3210 litrów. Maksymalna ładowność tych maszyn wynosi 3200 kg. Wysokości załadowcze są uzależnione od modeli i wynoszą od 109 do 154 cm. Zakres szerokości roboczej rozsiewaczy wynosi od 12 do 36 m. Zależnie od wielkości działek producent oferuje dwa rodzaje tarcz rozsiewających. Jeden z nich umożliwia wysiew nawozu w zakresie od 12 do 21 m i jest preferowany dla mniejszych działek. Drugi rodzaj tarcz umożliwia wysiew w zakresie od 21 do 36 m, co jest przydatne w przypadku większych pól. Wymiana tarczy jest łatwa i szybka.

W każdym rozsiewaczu elementy mające styczność z nawozem wykonane są ze stali nierdzewnej. Producent zastosował bezobsługową przekładnię, która nie wymaga dodatkowej konserwacji. Na wyposażeniu wszystkich maszyn tej serii znajduje się m.in. drabinka, plandeka na stelażu, koła postojowe oraz oświetlenie drogowe LED.

Maszyny Primo są dostępne zarówno w wersji mechanicznej, jak i ze sterowaniem elektronicznym.

System dozowania nawozów twin shutter

W centralnej części dna zbiornika znajduje się pracujące mimośrodowo mieszadło, a pod nim dwie zasuwy: główna oraz regulacyjna. Jest to system zwany „twin shutter”, w którym dwie nakładające się na siebie zasuwy kontrolują opadanie nawozu przez otwieranie i zamykanie. Zasuwa główna określana mianem on-off służy do szybkiego zamykania przepływu po dotarciu do skraju pola. W mechanicznej wersji maszyny do zamykania tej zasuwy producent zastosował siłownik hydrauliczny. W wersji EZ zasuwę uruchamia siłownik elektryczny.

Druga zasuwa (dolna) reguluje żądaną dawkę nawozu. W mechanicznej wersji jest ona sterowana ręcznie za pomocą selektora. W opcji EZ zastosowano drugi siłownik elektryczny. Jest on sterowany za pomocą terminala znajdującego się w kabinie ciągnika, który działa w oparciu o funkcję ciągłego ważenia przez komórki ważące. Rozwiązanie to oferuje możliwość stałej kontroli dawki, co przedkłada się na precyzję w rozsiewie nawozów.

Primo EZ – sterowanie w zasięgu ręki

Model Primo w wersji EZ, czyli z elektrycznie sterowanymi siłownikami jest obsługiwany z poziomu kabiny traktorzysty za pomocą terminala. Urządzenie umożliwia dostosowanie dawki nawozu zgodnie ze zmianami prędkości posuwu ciągnika, wykorzystując w tym celu czujnik prędkości z GPS, który w tej wersji maszyny jest wyposażeniem standardowym. Co istotne w tej wersji maszyna pracować może w systemie zmiennego dawkowania nawozu w czasie pracy na podstawie map aplikacyjnych GPS.

System dozowania może pracować w jednym z czterech trybów roboczych. W pierwszym trybie (automatycznym) po ustawieniu żądanej dawki nawozu jest ona ciągle dostosowywana do odczytywanej prędkości. System elektroniczny okresowo wykrywa masę w zbiorniku i przeprowadza nową kalibrację dawki, zawsze biorąc pod uwagę rodzaj używanego nawozu. W drugim, półautomatycznym trybie, również po ustawieniu żądanej dawki, regulacja przepływu nawozu jest automatycznie dostosowywana do prędkości. Jednakże w tym wariancie pracy natężenie przepływu nawozu jest ustawiane przy maszynie zatrzymanej za każdym razem, gdy osiągnięty zostanie ustalony obszar kalibracji. W trzecim trybie (speed) informacje z komórki ważącej zostają wykluczone, a rozsiewana dawka jest regulowana na podstawie zapisanej krzywej dozowania. Tryb ten ma zastosowanie w pracy na zboczach, gdzie nachylenie terenu może wpłynąć negatywnie na dokładność odczytu wagi. Traktorzysta ma do dyspozycji również tryb ręczny, manualnie dokonuje on ustawień parametrów rozprowadzania nawozu przy całkowitym wyłączeniu automatycznego sterowania.

Bez względu na tryb pracy, terminal zapisuje dane robocze z wykonywanego zabiegu, które przez nośnik USB można przenosić na komputer z oprogramowaniem do zarządzania gospodarstwem.

Primo EZ Isotronic

Podczas targów Agritechnica 2019 w Hanowerze Maschio Gaspardo zaprezentował rozsiewacz Primo EZ Isotronic z elektryczną funkcją przesyłania danych za pomocą magistrali ISOBUS. Podobnie jak w wersji EZ nowy rozsiewacz z ISOBUS dysponuje elektronicznym systemem ważenia, który pozwala w czasie rzeczywistym kontrolować ilość nawozu, znajdującego się w zbiorniku i dostosować dawkę do aktualnych warunków pracy. Maszyną operator steruje za pomocą terminala ISOBUS, który oprócz zmiennego dawkowania nawozów na podstawie map aplikacyjnych i nawigacji GPS oferuje również funkcję Section-Control. W tym przypadku szerokość wysiewu nawozów zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie jest podzielona na cztery wirtualne sekcje, które są automatycznie wyłączane/włączane podczas pracy przy granicy pola lub obszarze, gdzie wysiano nawóz. W ten sposób automatycznie zmieniana jest szerokość robocza niezależnie po obu stronach maszyny.

Funkcja SectionControl działa z wykorzystaniem nawigacji GPS. W tym celu niezbędna jest mapa zawierająca obrys pola, która musi być wpisana do pamięci terminala. Ustawienia maszyny, które również bezprzewodowo można wprowadzić do terminala ISOBUS rolnik może dokonać w dowolnym czasie, wykorzystując w tym celu wgrywaną na smartfon lub tablet aplikację Spreader Smart Set. Po wpisaniu specyfikacji nawozu i schematu rozsiewu aplikacja ustala konfigurację rozsiewacza.