Nowoczesne siewniki punktowe oferują naprawdę wiele

Uzyskanie wysokich plonów takich roślin jak buraki cukrowe, kukurydza, soja czy słonecznik wymaga nie tylko precyzyjnego podziału nasion i ich dokładnego umieszczenia w glebie czy utrzymania równej odległości między nasionami w rzędzie, ale również dopasowania odpowiedniej obsady nasion do warunków glebowych w danej strefie pola. Jest to możliwe dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym jakie stosuje się w siewnikach punktowych, które by sprostać wymaganiom obecnych czasów musiały przejść modernizację.

O trendach jakie wystąpiły w konstrukcji siewników punktowych i technologiach jakie wspomagają siew precyzyjny piszemy poniżej.

Nowoczesne siewniki punktowe

Dominująca na rynku gama siewników punktowych to maszyny z mechanicznymi napędami aparatów wysiewających w dużej mierze dostępne z pneumatycznym systemem podaży nasion do gleby. Siewniki wpisujące się w koncepcję Rolnictwa Precyzyjnego są bardziej zaawansowane techniczne. Wyróżnia je elektryczny napęd zespołów wysiewających, który wyeliminował z konstrukcji siewników napędy mechaniczne.

Silniki elektryczne są wbudowane w wodoszczelną osłonę, która chroni je uderzeniami mechanicznymi oraz pyłem. Elektryczny napęd gwarantuje stałe obroty tarcz dopasowane do prędkości jazdy agregatu. W ten sposób wyeliminowano problem poślizgu kół napędowych. Ponadto dzięki silnikom elektrycznym każda z sekcji wysiewającej pracuje niezależnie i jest oddzielnie sterowana.

Silniki elektryczne są sterowane za pomocą terminala znajdującego się w kabinie ciągnika. Dzięki temu operator bez wychodzenia z traktora może sterować procesem siewu jak i kontrolować jego przebieg. Rozwiązanie oferuje dwie możliwości, które rewolucjonizują tradycyjny siew punktowy. Mianowicie poprzez zmianę prędkości tarcz w aparatach wysiewających można z poziomu kabiny operatora w trakcie pracy zmieniać odległość pomiędzy nasionami w rzędzie a tym samym obsadę wysiewu nasion na m2 (na 1 ha). W ten sposób można dopasować obsadę roślin (dawkę wysiewu) do warunków poszczególnych stref na polu. Czynność ta może odbywać się automatycznie na podstawie map aplikacyjnych i urządzeń GPS.

Zmienna prędkość tarcz w poszczególnych sekcjach wysiewających umożliwia uzyskanie naprzemiennego wysiewu nasion w dwóch rzędach (tzw. efekt trójkąta). Jak podają producenci siewników, system siewu naprzemiennego zapewnia każdej roślinie więcej powierzchni dla wzrostu niż konwencjonalny system rzędowy. Ponadto rośliny mają lepszy dostęp do światła i bardziej wykorzystują wodę i substancje odżywcze, co korzystnie przekłada się na wyższe plony.

Inną funkcją jaka oferuje elektryczny napęd tarcz wysiewających jest Section Control, czyli automatyczne wyłączanie pracy aparatów w poszczególnych sekcjach w momencie, kiedy dana sekcja wyjeżdża poza granicę działki lub wjeżdża na obszar już zasiany. Poszczególne sekcje są automatycznie załączane gdy tylko znajdą się na obszarze przeznaczonym do zasiania. Funkcja Section Control ułatwia pracę oraz oszczędza nasiona podczas pracy na poprzeczniakach oraz klinach.

Siewniki z elektrycznym napędem są oferowane przez takich producentów jak: Amazone (siewniki ED), Fendt (siewnik Momentum), Kuhn (siewnik Maxima 3), Kongskilde (Aeromat Advance), Kverneland (Optima TFProfi), Maschio Gaspardo (maszyny Isotronic, Chrono), Monosem (NG Plus i ME Monoshox) i Väderstad (siewniki Tempo).

Niektórzy producenci montują w silnikach oddzielne generatory prądu w wyniku czego maszyna nie pobiera energii elektrycznej z układu elektryki ciągnika.

Siewniki punktowe w systemie rolnictwa cyfrowego

Innowacyjne siewniki wyposażone są w układ elektronicznego sterowania, który umożliwia obsługę maszyny z poziomu kabiny operatora. Duże możliwości oferuje standard wymiany danych ISOBUS, który staje się standardem w nowoczesnych maszynach. Stąd też terminale obsługujące siewniki ze standardem ISOBUS dysonują rozbudowanymi funkcjami pełniąc zarazem rolę klasycznych tabletów. Poza ustawieniami parametrów maszyny terminal pokładowy zapamiętuje wysianą ilość materiału siewnego i nawozu (dotyczy wersji maszyn z siewnikami nawozowymi), wielkość obsianej powierzchni, czas pracy oraz oblicza przeciętną wydajność w ciągu godziny. Dane te mogą być integrowane z pozycją GPS maszyny a następnie przenoszone lub bezprzewodowo transferowane na komputer ze specjalnym oprogramowaniem umożliwiającym obróbkę pozyskanych danych.