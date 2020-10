Marka Rabe uratowana

Jakiś czas temu obiegła nas wiadomość o o zakończeniu produkcji w zakładach Rabe w Bad Essen. Mamy jednak dobrą wiadomość dla fanów marki; odkupił ją chiński producent maszyn budowlanych Zoomlion.

Jak czytamy w komunikacie prasowym, dla chińskich inwestorów decydującym powodem zakupu był wysoki standard jakości Rabe. Obiekty Rabe mają zostać rozbudowane i unowocześnione w Bad Essen. W tym celu planowane są inwestycje, zwłaszcza w technologię produkcji, przede wszystkim po to, aby zwiększyć opłacalność. W październiku marka Rabe zostanie zaprezentowana na rynku chińskim jako spółka zależna Zoomlion na największej chińskiej wystawie w Qingdao.

Pierwszym krokiem chińskiego inwestora było zapewnienie dostaw części zamiennych do wszystkich produktów Rabe. Została także ponownie uruchomiona produkcja nowych maszyn. Popularna wrona wróciła do logo i zmieniła się również receptura farby; kolor znów zbliża się do tradycyjnego, ciemnoniebieskiego.