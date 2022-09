Kołodziejczakowi zdecydowanie nie po drodze z nowym wiceministrem rolnictwa

Niedawno wiceministrem rolnictwa został Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski. Polityk, choć z rolnictwem niemający wiele wspólnego, pojawiał się m.in. na manifestacji zorganizowanej przez Agrounię, gdzie, mówiąc eufemistycznie, nie został zbyt ciepło przywitany. Wczoraj miał okazję spotkać się z liderem Agrounii Michałem Kołodziejczakiem.

Niestety debatę polityków zdominowały wzajemne docinki, niewiele zaś było w niej merytoryki. Michał Kołodziejczak wręczył wiceministrowi zeszyt i kredki, polecając, aby wiceminister rysował sobie łąki i traktory i na tym zakończył swoją przygodę z rolnictwem. Za chwilę zaś wskazując na Kowalskiego stwierdził: “Mamy dziś w polskim rolnictwie bardzo trudny czas, a tu taki żart”.

– Człowiek, który nie zna się na rolnictwie, na bieżących problemach, które dzisiaj mamy zostaje wiceministrem rolnictwa tylko dlatego, żeby to wszystko układało się w tej układance politycznej – mówił Kołodziejczak.

– Pan Kołodziejczak może tu różne rzeczy pokazywać, może mi dawać kredki, ale ludzie potrzebują konkretów. Tydzień temu przekonałem W. Kosiniaka Kamysza do tego aby wysłał list do Manfreda Webera, szefa Europejskiej Partii Ludowej […], dlatego że szukam ponadpolitycznie tego, co jest najważniejsze – zgody Komisji Europejskiej na regulowaną cenę gazu ziemnego – odpierał Kowalski.

Następnie zarzucił Agrounii niejasne finansowanie, a samemu Kołodziejczakowi “szpanowanie” iphoenami i leksusami oraz działanie na rzecz zachodnich koncernów, na co Kołodziejczak odesłał Kowalskiego po sprawozdania finansowe do KRS-u.

Sama debata niewiele wniosła do publicznej dyskusji na temat problemów rolnictwa. Na pewno jednak w najbliższym czasie politycy dostarczą nam niezbyt wyszukanej rozrywki.