Liczba rejestracji nowych ciągników we wrześniu wzrosła

We wrześniu zarejestrowano 1148 szt. nowych ciągników. Jest to wynik lepszy w porównaniu do sierpnia, kiedy to liczba rejestracji wyniosła 939 szt. i jednocześnie lepsza niż we wrześniu ubiegłego roku, kiedy to zarejestrowano 1102 nowe ciągniki.

– W sumie od początku roku zarejestrowano 8859 szt. nowych ciągników i jest to gorszy wynik niż w analogicznym okresie 2021 roku o 1336 szt. Spadek rejestracji rok do roku to już 13,1 proc. – informuje PIGMiUR.

Liderem rynku po dziewięciu miesiącach roku jest marka New Holland z 1432 rejestracjami. To o 473 szt. mniej niż rok wcześniej. Udziały marki New Holland w okresie styczeń-wrzesień br. to 16,2 proc.

Marka John Deere z liczbą 1156 szt. zajmuje drugie miejsce. To o 88 szt. więcej niż w 2021 roku. Udziały rynkowe John Deere to 13 proc.

Deutz-Fahr na trzecim miejscu notuje 771 szt. zarejestrowanych maszyn. To 210 szt. mniej niż rok wcześniej. Udziały tej marki po dziewięciu miesiącach roku wynoszą 8,7 proc.

Na czwartym miejscu tym razem znajduje się marka Zetor. 749 szt. zarejestrowanych ciągników, to o 58 szt. więcej niż przed rokiem. Zetor osiąga 8,5 proc. udziałów rynkowych.

Kubota zajmuje piątą pozycję z ilością 741 szt. (399 szt. mniej niż w 2021 r). Udziały tej marki po dziewięciu miesiącach 2022 roku to 8,4 proc.

Po dziewięciu miesiącach 2022 roku liderem w najniższej kategoriach mocy do 50 KM jest marka Kubota. W kategorii 51-70 KM liderem jest New Holland. W kat. 71-100 KM pierwsze miejsce zajmuje marka Zetor, w kategorii 101-140 KM – Deutz-Fahr. W kat. powyżej 140 KM liderem jest marka John Deere.

W zestawieniu warto uwzględnić markę Belarus; gdyby brać pod uwagę nowe ciągniki sprowadzane z zagranicy, z 890 ciągnikami znalazłaby się ona bowiem na podium.