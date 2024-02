Przetasowania w pierwszej “5” i niespodzianka w styczniowych rejestracjach nowych ciągników

Styczeń pod względem rejestracji nowych ciągników przynosi tylko niewielkie zmiany in minus w odniesieniu do poprzednich lat, gdyż zarejestrowano 696 sztuk. Nieco zmian zaszło jednakże w “5” najchętniej wybieranych marek.

Jak informuje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych w swoim comiesięcznym raporcie dotyczącym rejestracji nowych ciągników, w styczniu br. zarejestrowano 696 szt. nowych ciągników rolniczych. To niewiele mniej niż w poprzednich latach. W zeszłym roku było to 712 szt., dwa lata temu 719 szt. Tegoroczny styczniowy wynik jest o 2,2% niższy niż przed rokiem.

Cały czas najchętniej wybierany jest ubiegłoroczny lider i New Holland zaczyna nowy rok na pozycji lidera. W styczniu zarejestrowano 189 szt. ciągników tej marki. Jest to o 77 szt. więcej niż w styczniu w roku 2023. Udziały marki New Holland po pierwszym miesiącu 2023 roku wynoszą 27,2% i jest to aż o 11,4 pp. więcej niż przed rokiem.

– Wyniki które udało nam się osiągnąć w styczniu pokazują, że posiadanie “od ręki” maszyn ze wszystkich kategorii mocy przyciąga klientów, którzy mogą od razu od dealera wyjechać swoim nowym ciągnikiem bez długiego okresu oczekiwania na niego i to jest właśnie jeden z istotniejszych elementów sukcesu – mówi Kamil Deląg z firmy New Holland.

Marka Kubota zajmuje drugie miejsce i notuje 107 szt. zarejestrowanych maszyn. To o 7 szt. więcej niż przed rokiem. Udziały tej marki wynoszą 15,4% – to więcej niż w styczniu 2023 roku o 1,6pp.

John Deere zajmuje trzecie miejsce z liczbą 59 rejestracji. To 54 szt. mniej niż przed rokiem. Udziały marki John Deere w styczniu 2024 roku wyniosły 8,5% – to o 7,4 pp. mniej niż rok wcześniej.

Do zestawienia 5 najchętniej wybieranych marek w styczniu dołączył Solis, który znalazł się na czwartym miejscu z 43 rejestracjami. Marka ta uzyskuje w styczniu br. 6,2% udziałów rynkowych, co może być pewnym zaskoczeniem.

Pierwszą piątkę zamyka Deutz-Fahr, którego to ciągników zarejestrowano 42 sztuki, tylko o jedna sztukę mniej niż Solis. Udziały rynkowe Deutz-Fahr w styczniu to 6%.

W poszczególnych kategoriach mocy również zaszły pewne zmiany, ponieważ o ile liderem w kategorii do 59 KM jest marka Kubota, to już we wszystkich pozostałych przedziałach mocowych dominuje marka New Holland.

Jeśli chodzi o najpopularniejsze modele wybierane w ubiegłym miesiącu to najpopularniejszym modelem ciągnika był model New Holland T7.165. Zarejestrowano 15 szt. tego modelu ciągnika. Po 14 szt. zarejestrowano: Farmtrac Tractors Europe 26 4WD, Kubota L1-522i Solis 26 4 WD 9+9.

źródło: PIGMiUR