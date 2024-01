John Deere na pierwszym miejscu rynku ciągników powyżej 150KM

Jak podaje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, w roku 2023 zarejestrowanych zostało w sumie 10300 ciągników, co jest spadkiem w stosunku do roku poprzedniego o 1443. Natomiast rynek ciągników powyżej 150KM wzrósł o 114 sztuk uzyskując poziom 3228 maszyn. Korzystne wyniki w tym segmencie rynku odnotował John Deere – marka znalazła się na pierwszym miejscu w obszarze ciągników i kończy rok z imponującym wynikiem 31,1 % sprzedaży w segmencie maszyn powyżej 150 KM.

– Osiągnęliśmy wynik 31,1% udziałów rynkowych. To oznacza, że wyprzedzamy w tym konkretnym segmencie pozostałe koncerny zajmujące się produkcją i dostarczaniem ciągników. To dla nas bardzo ważne osiągnięcie: pokazuje nie tylko ogólny popyt na nasze maszyny, ale także jest odzwierciedleniem ogromnego zaufania, jakie pokładają rolnicy w Dealerach John Deere – mówi Bartosz Białas z John Deere Polska.

Miniony rok był okresem, w którym rynki na całym świecie, nie wykluczając rolnictwa, próbowały poradzić sobie z reperkusjami po pandemii, wciąż trwającą inflacją i wojną za naszą wschodnią granicą. Przy tak niepewnych uwarunkowaniach ekonomicznych, klienci szukają bezpieczeństwa w lokacie kapitału i oczekują aktywnej postawy Dealera. Maszyny John Deere utrzymują wysoką wartość rezydualną oraz są gotowe na rozwiązania rolnictwa przyszłości.

Bezpieczeństwo to priorytet zarówno dla rolników, jak i marek, które są liderami rynku. W roku 2023 John Deere odnotował wysokie wyniki sprzedaży maszyn gwarantujących zarówno pełne bezpieczeństwo podczas pracy, jak i wygodę. Długie przebywanie w kabinie bez odpowiednich warunków przekłada się w sposób oczywisty na komfort pracy operatora, a pośrednio również na bezpieczeństwo.

W serii ciągników 6R 100% zamówień obejmowało maszyny z amortyzacją kabiny. Rolnicy wprost zaznaczają, że po wypróbowaniu kabiny z amortyzacją nie chcą wracać do kabin, które jej nie mają. Już w serii 6R kabiny gwarantują operatorowi pełną wygodę pracy: regulowane siedzenie, odpowiednią przestrzeń, możliwość wyboru skórzanego obicia, nowoczesne wyświetlacze, poprawioną widoczność, elektroniczny joystick oraz nowy wyświetlacz G5 zapewniający AutoTrac, sterowanie sekcjami i zmienne dawkowanie w standardzie. Z kolei w serii 7R, 8R operatorzy mogą liczyć na siedzisko z aktywnym tłumieniem drgań, masażem, elektronicznym elementom sterującym, obrotem o 65° jak i oczywiście o 35% większy wyświetlacz G5PLUS.

Amortyzacja jest dostępna także w serii 6M – w roku 2023 aż 97% ciągników 6M zostało wyposażonych w amortyzację kabiny. Co więcej, 36% ciągników z tej serii zostało wyposażonych fabrycznie w pakiet przygotowania do prowadzenia automatycznego. 51% zamówień na te ciągniki w minionym roku obejmowało maszyny fabrycznie wyposażone w przedni podnośnik. Bestselerem okazał się ponownie model 6155M, który został zarejestrowany w liczbie 253 sztuk. Jest to najlepszy wynik na rynku. Wartym odnotowania jest również fakt, że drugim najpopularniejszym ciągnikiem w Polsce w 2023 roku został John Deere 6195M.

Kolejnym elementem, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem rolników jest AutoPowr, czyli przekładnia bezstopniowa. Zapewnia ona bezstopniową regulację prędkości oraz stałe przekazywanie mocy przy prędkościach od 50 m/h do 50 km/h. Jej szczególną zaletą jest automatyczne reagowanie na zmieniające się obciążenie. W serii 8 dostępna jest także jeszcze nowsza jej wersja, eAutoPowr.

– W roku 2023 pojawiły się już trzy eAutoPowr w Polsce. Zamiast hydrostatu zainstalowano tu moduły elektryczne. W nadchodzącym roku w naszym kraju pojawią się kolejne przekładnie z generatorami elektrycznymi. Popularność AutoPowr rośnie: posiada go 84% ciągników z serii 6R, a w serii 7R już 48% w 2023 roku miało bezstopniową przekładnię. Widzimy tu tendencję rozwojową i niesłabnący trend ku tak potrzebnej rolnictwu optymalizacji i automatyzacji pracy – dodaje Bartosz Białas z John Deere Polska.

AutoPowr jest dostępne w serii 8R/RT/RX, która wciąż zyskiwała na popularności w Polsce w ostatnich dwunastu miesiącach. Około 20% maszyn zakupionych w ramach tej serii to nowoczesne ciągniki 8RX, a od początku jej sprzedaży w Polsce znajduje się już ponad 30 takich ciągników.

Kolejnym elementem, na który zwracają uwagę rolnicy kupujący większe traktory są elementy rolnictwa precyzyjnego, takie jak chociażby nowe wyświetlacze G5Plus. To flagowe rozwiązanie marki z zakresu rolnictwa precyzyjnego. Nowa rodzina wyświetlaczy G5 oferuje rozdzielczość Full HD, dodatkową pamięć oraz większą moc obliczeniową. Zaawansowany technologicznie model wyświetlacza jest dostępny w dwóch wersjach przenośnych – co ważne, są one kompatybilne ze sprzętem innych marek. Dzięki większej przekątnej, nowy wyświetlacz G5Plus zapewnia o 33% więcej miejsca na mapy i informacje, co bezpośrednio przekłada się na komfort oraz jakość pracy operatora. Jest też wyposażony w system automatyki prowadzenia AutoTrac. Stała licencja na AutoTrac oraz na kontrolę sekcji to zasadnicze elementy w wyświetlaczach G5 Plus, a te są już standardem w ciągnikach serii 6R 6-cylindrowych oraz serii 7R, 8 i 9.

Wyniki jasno pokazują, że polscy rolnicy są zainteresowani sprzętem najnowszej generacji oraz maszynami, które zapewnią im dobry start w rolnictwo precyzyjne, czy też pomogą utrzymać się na osiągniętym już wcześniej wysokim poziomie pracy. John Deere pozostaje liderem sprzedażowym ciągników powyżej 150KM w 2023 roku, a w nadchodzących miesiącach i latach będzie wzmacniać swoją pozycję w obszarze rolnictwa precyzyjnego i szeroko zakrojonej automatyzacji.

Źródło: John Deere