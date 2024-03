“Ciągniki za miliony”, więc rolnicy kupują ich coraz mniej

“Rolnicy jeżdżą ciągnikami za miliony, a pomimo tego protestują” – brzmi wyrażany przez niektórych prostacki pogląd. Nikt przy tym nie wypomina transportowcom, że swych flot nie opierają na jelczach, a ślusarzom, że używają zamiast pilników obrabiarek za setki tysięcy złotych. Ubiegły miesiąc przyniósł duży spadek rejestracji nowych ciągników, największy od lutego 2019 roku, co dużo mówi nam o koniunkturze w rolnictwie.

Jak podaje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, w lutym zarejestrowano tylko 528 szt. nowych ciągników rolniczych. Jest to najgorszy wynik od lutego 2019 roku, kiedy to zarejestrowano 521 szt. Porównując do lutego 2023, gdy zarejestrowano 782 szt. nowych ciągników mówimy o spadku o 32,5 %. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2024 roku zarejestrowano 1224 szt. nowych ciągników i jest to o 270 szt. mniej niż w tym samym okresie zeszłego roku i to daje spadek o 18,1%.

Po raz kolejny na pozycji lidera znalazła się marka New Holland, której ciągników zarejestrowano 206 szt. Jest to 28 szt. mniej niż rok wcześniej, ale New Holland umacnia jednak swoja pozycję w porównaniu do zeszłego roku i notuje 16,8% udziałów w stosunku do 15,7% rok wcześniej.

Kubota utrzymuje drugie miejsce i notuje 175 szt. zarejestrowanych maszyn. To o 7 szt. mniej niż przed rokiem, ale sprawia to, że Kubota poprawia swoją sytuacje patrząc na udziały rynkowe. Obecnie ma 14,4% udziałów i jest to o 2,1 pp więcej niż lutym 2023 roku. John Deere zajmuje trzecie miejsce z liczbą 163 rejestracji. To 65 szt. mniej niż przed rokiem, a udziały marki John Deere w lutym 2024 roku wyniosły 13,3 % – to o 2 pp mniej niż rok wcześniej.

Deutz Fahr zajmuje czwarte miejsce i rejestruje 85 szt. nowych ciągników, to o 69 sztuk mniej niż przed rokiem. Udziały rynkowe Deutz Fahr po dwóch miesiącach roku to 6,9%. Na piątym miejscu znajduje się marka Solis z 64 rejestracjami. Marka ta uzyskuje 5,2% udziałów rynkowych.

Jeśli chodzi o liderów w poszczególnych kategoriach mocy to dwóch miesiącach 2024 roku liderem w najniższych kategoriach mocy do 50 KM jest marka Kubota. W kategoriach 51-200 KM liderem jest New Holland, a w najwyższej kategorii, powyżej 200 KM pierwsze miejsce zajmuje John Deere.

Po styczniu i lutym 2024 roku w kategorii do 30 KM oraz w przedziale 51-70 KM notujemy ponadto więcej rejestracji niż w tym samym okresie rok wcześniej. W pozostałych widzimy spadki liczby rejestracji.

Przechodząc zaś do najpopularniejszych modeli to w okresie styczeń-luty 2024 roku najchętniej wybieranym modelem ciągnika był model Farmtrac Tractors Europe 26 4WD, którego zarejestrowano 26 szt. Kubota z modelem EK1-261 zajmuje drugie miejsce z ilością 25 szt. Na trzecim miejscu w zestawieniu widnieje Deutz-Fahr – model 5080 D Keyline, którego zarejestrowano 19 szt. Tylko 1 szt. mniej zarejestrowano ciągników Solis 26 4 WD 9+9 (18 szt.). Piątkę z 17 szt. zarejestrowanych ciągników zamyka Kubota z modelem B2-261.

źródło: PIGMiUR