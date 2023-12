New Holland wraca na pozycję lidera w sprzedaży ciągników. “Od połowy roku wszystko zaczęło się układać”

Listopad przyniósł rejestrację 836 szt. nowych ciągników rolniczych, co jest wynikiem gorszym o 124 szt. niż przed miesiącem, ale patrząc rok do roku wynik ten jest o 20 szt. wyższy niż w listopadzie 2022 roku.

Na podstawie informacji, które co miesiąc na temat rejestracji nowych ciągników publikuje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, od początku roku zarejestrowano 8962 szt. nowych ciągników i wynik ten jest o 1650 szt. gorszy niż w roku ubiegłym, i daje spadek sprzedaży na poziomie 15,5%.

Listopad przyniósł również zmianę na pozycji lidera w sprzedaży nowych ciągników i po zaciętej rywalizacji sprzedażowej to znowu firma New Holland zajmuje pierwszą pozycję. Od początku roku zarejestrowano 1517 szt. ciągników tej marki, jednakże jest to 175 szt. mniej niż w okresie styczeń-listopad 2022 roku. Udziały marki New Holland wynoszą 16,9%.

– Na początku roku nałożyło się kilka negatywnych czynników, takich jak m.in. spadek rynku czy zmiana naszych cenników, które to niekorzystnie przełożyły się na sprzedaż. Jednak od połowy roku wszystko zaczęło się układać lepiej, a z racji, że posiadamy ofertę ciągników praktycznie w każdym segmencie mocy, to stopniowo odbudowywaliśmy sprzedaż co zaowocowało obecną pozycją, którą mamy nadzieję utrzymać do końca tego roku – mówi Kamil Deląg z firmy New Holland.

Drugie miejsce przypadło w listopadzie wielomiesięcznemu liderowi, czyli firmie John Deere. Po jedenastu miesiącach 2023 roku zarejestrowano 1473 szt. ciągników tej marki. Wynik ten patrząc rok do roku jest również niższy, ale tylko o 21 szt., a udziały marki John Deere na koniec listopada wynoszą 16,4%.

Marka Kubota na trzecim miejscu notuje 1074 szt. zarejestrowanych maszyn, czyli o 108 szt. więcej niż przed rokiem, a udziały tej marki wynoszą 12%. Na czwartym miejscu znajduje się marka Deutz Fahr. 796 szt. zarejestrowanych ciągników, to o 143 szt. mniej niż przed rokiem. Deutz Fahr osiąga 8,9% udziałów rynkowych. Case IH zajmuje piąte miejsce. 556 szt. zarejestrowanych maszyn pozwoliło na osiągnięcie 6,2% udziałów rynkowych.

Zmian nie odnotowano jednakże, jeśli chodzi o liderów w danych kategoriach mocy. W okresie styczeń-listopad 2023 roku liderem w najniższych kategoriach mocy do 50 KM jest marka Kubota. W kategoriach 51-100 KM liderem jest New Holland, w kategorii 101-140 KM – Deutz Fahr. W kat. powyżej 140 KM liderem jest marka John Deere.

Ciekawie jednak prezentuje się lista najpopularniejszych modeli, gdyż po jedenastu miesiącach 2023 roku najpopularniejszym modelem ciągnika jest model John Deere 6155M, którego zarejestrowano 247 szt. John Deere 6195M zajmuje druga pozycję z liczbą 197 szt. Wysoko znalazł się również Farmtrac Tractors Europe 26 4WD, który to model na trzecim miejscu notuje 156 szt. zarejestrowanych maszyn. Czwarte miejsce zajmuje Deutz Fahr 5080 D Keyline – 146 szt. Piątkę zamyka Case IH Puma 150 z ilością 126 szt. Po 123 szt. zarejestrowano modele John Deere 6175M i Zetor Major CL 80

źródło: PIGMiUR