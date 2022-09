Ledwie w Polsce zdrożał rzepak, a ceny na Matifie już poszły w dół. Tanieją kukurydza i pszenica

Na krajowym rynku rzepaku wreszcie doczekaliśmy się dzisiaj podwyżek, jednak raczej nie na długo, bo cena na paryskiej giełdzie Matif spadła. Podobnie jak cena pszenicy i kukurydzy.

Maksymalne stawki za rzepak w kraju wzrosły, i to dość znacznie, bo o 170 zł/t do 2870 zł/t. Było to spowodowane wzrostem cen na paryskim Matifie; zeszły tydzień był dla ceny rzepaku dość udany, wzrosła ona bowiem o prawie 30 EUR/t t/t.

Dzisiaj notujemy jednak kolejny spadek cen, i to dość znaczny, bo o 3,01 proc., co oznacza spadek o 18,25 EUR/t. Ostatecznie rzepak zakończył poniedziałkową sesję z ceną 588,5 euro za tonę. Notowania rzepaku ciągnięte są w dół m.in. przez notowania ropy; cena ropy brent spadała bowiem w poniedziałek – na godz. 20.50 naszego czasu do poniżej 84 USD za baryłkę.

Taniały także pszenica i kukurydza, choć tutaj spadki miały o wiele mniejszą skalę. Pszenica staniała o 0,58 proc. do 344,25 EUR/t, zaś kukurydza o 1,11 proc. do 334,75 EUR/t.