Kupujemy używany pług. Porady i ceny

W obecnych, trudnych dla rolnictwa czasach, gdzie każdą wydaną złotówkę trzeba obejrzeć 2 razy, kupno pługa z rynku wtórnego może być ciekawym rozwiązaniem. Oczywiście pod warunkiem wybrania odpowiedniej maszyny. Dlatego też podpowiemy, na co zwrócić uwagę wybierając używany pług.

Co do zasady pługi to nieskomplikowane maszyny, w których jest raczej mało elementów, które można popsuć. Jedną z podstawowych rzeczy na którą należy patrzeć jest geometria ramy, ponieważ jeśli rama będzie skrzywiona, to pługa nie ustawimy. Ponadto najczęściej zużyciu ulegają elementy robocze i to na ich dostępność trzeba zwrócić uwagę, zwłaszcza jeśli maszyny pochodzą z zagranicy i przede wszystkim na to, jakie są ceny takich elementów, bo w przypadku zachodnich maszyn mogą być naprawdę wysokie, choć rynek oferuje sporo zamienników, zazwyczaj znacznie tańszych.

Skupimy się w poniższym artykule na dwóch zasadniczych typach pługów, czyli maszynach zagonowych i obracalnych. Zagonówki są nadal bardzo popularne, aczkolwiek coraz częściej wypierane przez pługi obracalne. Mają jednak kilka istotnych zalet, które mogą przeważyć w decyzji kupna.

Przede wszystkim jest to prosta budowa, niewielka masa i niższa cena. Dlatego chętnie są kupowane zwłaszcza do upraw na niewielkich powierzchniach. Wybór tego rodzaju pługów używanych jest ogromny, a co za tym idzie, ceny są przystępne. Najmniejsze dwu- lub trzyskibowe można kupić już poniżej 1000 zł. W tej cenie otrzymamy najczęściej maszyny krajowe produkcji Unii Grudziądz wyposażone najczęściej w odkładnice o szerokościach roboczych 35 cm ze ścinaczami skiby, ale bez przedpłużków.

Dla przykładu na jednym z serwisów ogłoszeniowych znaleźliśmy 2 skibowy pług grudziądzki w bardzo dobrym stanie za 900 zł, a modele 3 skibowe rozpoczynają się od kwoty 1500 zł. Jednakże wadą tych konstrukcji jest z pewnością niski prześwit pod ramą, mały odstęp pomiędzy korpusami i brak regulacji szerokości orki.

Pozbawione tych wad są już późniejsze konstrukcje Unii, która w pługach serii TUR oferuje większe odstępy pomiędzy słupicami, wyższy prześwit pod ramą i możliwość regulacji szerokości orki. Przykładowo cena dobrze utrzymanej „trójki” z Grudziądza to już kwota od 6500 zł wzwyż.

Jeszcze droższe będą konstrukcje producentów zachodnich takich jak Kverneland, Lemken czy Overum, choć w przypadku konstrukcji zagonowych jest ich sporo mniej niż chociażby rodzimej Unii. Wyższe ceny wynikają tutaj z pewnością z bogatszego wyposażenia takiego jak przedpłużki, często hydraulicznie regulowana szerokość orki, koła kopiującego zabezpieczenia resorowego lub hydraulicznego. Przykładowo czteroskibowy Overum kosztuje 8500 zł i posiada hydrauliczne zabezpieczenia korpusów i regulację szerokości roboczej.

Z kolei w przypadku coraz częściej wybieranych pługów obrotowych trzeba zwrócić uwagę na kilka rzeczy takich jak chociażby sworzeń obrotowy czy przewody i siłowniki hydrauliczne. Trzeba je nie tylko dokładnie obejrzeć, ale również sprawdzić ich działanie, podłączając do ciągnika, czy nie ma wycieków, a rama jest ustawiana we właściwych pozycjach. Należy również sprawdzić stan zabezpieczeń korpusów, zwłaszcza jeżeli nie są to proste bezpieczniki śrubowe.

Ponadto wybierając pług obrotowy trzeba mieć na względzie, że oprócz znacznie wyższej ceny, wymaga on ciągnika o nieco wyższej mocy i znacznie większego udźwigu. Dlatego przy kupnie narzędzia, zwłaszcza używanego, gdzie często nie jest znana jego masa, trzeba dokładnie sprawdzić, czy może ono bez problemów współpracować z danym ciągnikiem.

Przeglądając oferty takich maszyn rzuca się z pewnością w oczy spora liczba używanych Ibisów z Unii, np. za 12,5 tys. zł można kupić 3 skibową maszynę na zabezpieczeniu kołkowym po wymianie piersi, odkładnic oraz lemieszy z manualną regulacją szerokości orki do 45 cm na skibę. Z kolei za 4 skibowego Ibisa XLS z przedpłużkami, hydraulicznym ramieniem wału i zabezpieczeniem resorowym przyjdzie zapłacić 23,5 tys. zł.

Maszyny zachodnie z podobnych roczników co krajowe będą z reguły przynajmniej 20-30 proc. droższe, ale wynika to najczęściej z dużo bogatszego wyposażenia takich pługów. Dla przykładu można tu podać chociażby pług 4 skibowy Kverneland LB 100 z resorowym zabezpieczeniem korpusów, hydrauliczną regulacją szerokości orki 30-50 cm czy przedpłużkami, który sprzedający wycenił na 29 tys. zł.