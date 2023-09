Nowy model pługa dla dużych gospodarstw w ofercie Kuhna. Ile kosztuje?

W tym roku firma Kuhn wdrożyła do produkcji nowy model pługa, uzupełniając swoją i tak bogatą już ofertę tych narzędzi. Jest to półzawieszany Multi-Leader XT, który ma być jeszcze bardziej wydajny i wytrzymały w stosunku do oferowanego dotychczas Multi-Leadera.

Multi-Leader XT jako narzędzie wyposażone w minimum 7 korpusów jest przeznaczony przede wszystkim dla dużych gospodarstw, jeżeli zaś chodzi o rodzaj gleb, to wg deklaracji producenta doskonale sprawdzi się w trudnych warunkach, jest to bowiem najmocniejszy pług w ofercie firmy Kuhn.

Multi-Leader ma jedno koło podporowe i występuje w wersjach z 7-, 8- i 9- korpusami z szerokością roboczą korpusu od 35 do 55 cm. Pługi, w zależności od preferencji, mogą pracować w bruździe i po caliźnie i współpracują z ciągnikami o mocach od 200 do 400 KM. Odległość pomiędzy korpusami wynosi 101 cm, zaś prześwit to 80 cm w wersji z zabezpieczeniem NSH i 85 cm w wersji z zabezpieczeniem śrubowym.

Wysoką siłę uciągu pługom Multi Leader XT ma zapewnić system regulacji siły uciągu z opatentowaną funkcją eliminacji znoszenia.

Wersję On-Land do pracy po caliźnie standardowo wyposażono w zabezpieczenie hydrauliczne, a dzięki sterowaniu hydraulicznemu narzędzie szybko możemy przystosować do pracy w bruździe.

W przypadku zabezpieczenia śrubowego siła wyzwalania wynosi 4,7 tony. Warto przypomnieć tutaj o specyficznym zabezpieczeniu firmy Kuhn; nie są to jak u większości dostępnych na rynku pługów kołki ścinane, lecz działa ono w innej płaszczyźnie, urywając śrubę poprzez jej rozciągnięcie, co m.in. zapobiega wybiciu otworu w pługu.

Co istotne, pługi wyposażono w technologię beznarzędziowej regulacji przedpłużek 3D-Skim znaną z modeli Vari-Master L.

Za pług 7-korpusowy pług Multi Leader w wersji podstawowej trzeba zapłacić 222 880 zł netto. Za zabezpieczenie NSH (non-stop) dopłacimy w tej wersji nieco ponad 47 tys. zł, a za komplet dłut Super Marathon 3840 zł.