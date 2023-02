Nowy wózek transportowy dla wałów od firmy Lemken

Niemiecki Lemken wprowadził właśnie nowe wózki jezdne dla swoich wałów VarioPack, które umożliwią transport nawet największych wałów używanych z sześcioskibowymi lub większymi pługami zawieszanymi i półzawieszanymi.

Podczas orki wały stosuje się głównie wtedy, gdy nie ma wystarczająco dużo czasu na stopniowe osiadanie i naturalne uformowanie się gleby. Wały cambella, które są najczęściej do takiej pracy używane, natychmiast przywracają działanie kapilarne i tym samym zatrzymują wilgoć w glebie.

VarioPack na nowym podwoziu jezdnym jest sprzęgany z ciągnikiem za pomocą wału poprzecznego, a przy szerokości transportowej 2,8 m nawet wąskie drogi polne nie stanowią problemu. Ponieważ zestaw ten jest dopuszczony do prędkości do 40 km/h, wały VarioPack można teraz szybko i łatwo przetransportować na pole.

Narzędzie jest przełączane hydraulicznie z pozycji transportowej do roboczej z kabiny. Ramiona VarioPack można regulować w pionie, na boki i na długość, co pozwala optymalnie dostosować je do każdych warunków. Zapewnia to niezawodne uchwycenie wałów nawet na zboczach, a wały mogą pracować blisko pługa, aby zminimalizować ruchy boczne.

Nowe podwozie jezdne jest dostępne dla dużych wałów VarioPack z pierścieniami 70 lub 90 cm.