Rabe żyje i ma się dobrze

Niemiecka firma Rabe to uznany producent sprzętu uprawowego, który w ostatnich kilku latach miał niemałe problemy finansowe, co skończyło się najpierw przejęciem przez francuskie Grégoire Besson, a ostatecznie przez chiński Zoomlion Company. I to właśnie pod skrzydłami Chińczyków firma prezentowała swoje produkty na minionych targach Agritechnica w Hanowerze.

Od połowy 2020 roku, kiedy to Chińczycy oficjalnie przejęli zakład, oficjalna nazwa firmy brzmi Rabe A Zoomlion Company, a do logo powróciła charakterystyczna wrona. Ponadto powrócono do ciemnoniebieskiego malowania, porzuconego w okresie, kiedy Rabe było częścią francuskiej grupy Grégoire Besson.

Przez ostatnie 3 lata o firmie nie było zbyt głośno, ale trzeba to zrzucić na karb pandemii i braku większych imprez takich jak Agritechnica, ponieważ pewnie gdyby nie to, to moglibyśmy ciemnoniebieskie maszyny zobaczyć już sporo wcześniej. Niemniej jednak opłaciło się czekać, ponieważ podczas minionych hanowerskich targów na stoisku Rabe mogliśmy zobaczyć największe maszyny tego producenta.

To właśnie pługi, które od lat cieszą się uznaniem wielu rolników na całym świecie, zajęły dużą część stoiska, a na pierwsze miejsce wysuwał się ogromy, półzawieszany model Kormoran. Na stoisku nie mogło również zabraknąć chyba najsłynniejszej konstrukcji z Bad Essen, czyli pługa Albatros.

W Hanowerze mogliśmy również zobaczyć najmniejszą z bron wirnikowych, model Corvus PKE i głębosz CD Combidiggera. Na więcej maszyn nie wystarczyło już miejsca, ale firma pod chińskimi skrzydłami wróciła do pełni sił i w swoim macierzystym zakładzie w Bad Essen produkuje pełną paletę maszyn uprawowych, które były oferowane jeszcze przed zmianą właścicielską. Należą do nich m.in. 4 typy kultywatorów ścierniskowych zarówno do płytkiej jak i głębokiej uprawy czy też agregaty do uprawy przedsiewnej.

Co ciekawe patrząc na stoisko firmy na Agritechnice, wbrew ogólnie panującym obecnie trendom do upraszczania uprawy, postawiono w dużej mierze właśnie na klasyczne metody uprawy płużnej, eksponując swoje sztandarowe produkty w tym zakresie. Jednakże może to wynikać z tego, że to właśnie z produkcji tych maszyn firma jest najbardziej znana i chciano ten fakt podkreślić.