Księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz – będzie zmiana przepisów. Co się zmieni?

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają obecnie prace nad nową ustawą o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

– Projektowane przepisy mają umożliwić dostosowanie systemu informatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) do nowych zadań, w tym zapewnienia efektywnej interoperacyjności, integracji i kompatybilność elementów komputerowej bazy danych Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt z systemami Inspekcji Weterynaryjnej, systemami, o których mowa w art. 108 ust. 4 lit. d rozporządzenia 2016/4292 (np.: system TRACES) oraz z innymi systemami informatycznymi związanymi z ochroną zdrowia zwierząt – mówi Lech Kołakowski, sekretarz stanu w MRiRW,

Jak podaje resort rolnictwa na podstawie przepisów projektowanej ustawy posiadacze zwierząt, których dotyczy obowiązek identyfikacji i rejestracji, będą zgłaszać zdarzenia dotyczące zwierząt, składać wnioski oraz przesyłać informacje do komputerowej bazy danych wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej ARiMR, umożliwiającego wprowadzenie informacji do komputerowej bazy danych. W związku z tym, możliwe będzie skorzystanie z odstępstwa przewidzianego w art. 102 ust. 4 rozporządzenia 2016/429 i zwolnienie posiadaczy zwierząt z obowiązku prowadzenia dokumentacji, o której mowa w art. 102 ust. 1 tego rozporządzenia.

Jednocześnie, do dnia 31 grudnia 2025 r. zgłoszenia, wnioski i informacje, o których mowa powyżej, właściciel koniowatego oraz posiadacz bydła, owcy, kozy lub świni niebędący podmiotem prowadzącym: miejsce gromadzenia zwierząt, działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt lub prowadzenia cyrku objazdowego lub grupy tresowanych zwierząt, działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt ,rzeźnię, zakład drobiu, zakład przetwórczy lub spalarnię – będzie mógł zgłaszać w postaci papierowej na formularzu udostępnionym przez ARiMR.

Natomiast posiadacze bydła, owiec, kóz i świń prowadzący przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy księgi rejestracji w postaci papierowej, którzy nie skorzystali z możliwości zgłaszania zdarzeń dotyczących zwierząt za pomocą formularza określonego w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie formularza internetowego umożliwiającego wprowadzenie danych do systemu informatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych3, do dnia rozpoczęcia zgłaszania do komputerowej bazy danych zdarzeń dotyczących zwierząt za pomocą nowego formularza, udostępnionego na stronie internetowej ARiMR, umożliwiającego wprowadzenie informacji do komputerowej bazy danych, będą zobowiązani do prowadzenia ksiąg rejestracji na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 .