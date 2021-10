KRIR: cena skupu tuczników wynosi około 4 złotych, a ceny wędlin rosną nieustannie

Trzeba pomóc hodowcom trzody chlewnej. Samorząd rolniczy żąda zbadania przez UOKiK, czy importerzy mięsa nie stosują cen dumpingowych. Krajowa Rada Izb Rolniczych domaga się także ustanowienia programu rozwoju i pomocy dla gospodarstw produkujących trzodę chlewną.

– W związku z ASF oraz nieprzewidywalnymi zniżkami cen trzody, rolnicy zwłaszcza z mniejszych gospodarstw, masowo likwidują produkcję w cyklu zamkniętym. Pozostają jedynie rolnicy powiązani umowami z firmami zewnętrznymi, którzy prowadzą tucz nakładczy, co jest zjawiskiem prowadzącym do likwidacji rodzimej hodowli trzody chlewnej w Polsce. Zwracamy się do Pana Ministra o wystąpienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o sprawdzenie cen artykułów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego w stosunku do cen surowca. Cena skupu tuczników wynosi około 4 złotych a ceny wędlin rosną nieustannie, co powoduje niezadowolenie konsumentów i obwinianie rolników o czerpanie nadmiernych korzyści. Wnosimy do Pana Ministra o zbadanie czy importerzy mięsa nie stosują cen dumpingowych i z jakich stref są sprowadzane – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.

Izby rolnicze domagają się tez ochrony gospodarstw rodzinnych poprzez szybką wypłatę rekompensat i ograniczenie wektora ASF w wyniku całkowitej depopulacji dzików poprzez środki biologiczne, chemiczne i gospodarki łowieckiej.