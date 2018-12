Komunikat w sprawie współpracy przy organizacji branżowego wydarzenia ogrodniczego

Organizatorzy MTAS i konferencji FruitPRO (BASF Polska i Samodzielny Zakład Sadownictwa SGGW w Warszawie) oraz Targów Technologii Sadowniczych i Warzywniczych HORTI-TECH (Targi Kielce SA i Leaf Media) połączyli siły i w dniach 13-14 lutego 2019 r. te uznane wydarzenia odbędą się pod jednym dachem. Publikujemy treść komunikatu w tej sprawie.

„Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej i konferencja FruitPRO od lat uważane są za sztandarową imprezę w branży sadowniczej nie tylko w Polsce, lecz także poza jej granicami. Często właśnie tu swoją premierę mają nowe rozwiązania i technologie dedykowane produkcji i dystrybucji owoców. To tu sadownicy mogą też zasięgnąć fachowych porad, porozmawiać z przedstawicielami firm. Wizytówką konferencji FruitPRO jest panel wykładów wygłaszanych przez przedstawicieli świata nauki i doradców sadowniczych zarówno z Polski, jak i zagranicy.

Natomiast w HORTI-TECH co roku uczestniczy blisko 100 firm, oferujących maszyny uprawowe i narzędzia używane w produkcji sadowniczej i warzywniczej, ale też wszelkie niezbędne nawozy, biostymulatory, środki ochrony i wiele innych produktów przydatnych producentom owoców i warzyw.

Uważamy, że wspólna organizacja HORTI-TECH, MTAS i konferencji FruitPRO to doskonałe połączenie komercyjnej oferty firm branżowych z praktyczną wiedzą i doradztwem – to nowoczesne rozwiązania dla ogrodnictwa na wyciągnięcie ręki. Wierzymy, że format wydarzenia połączony z prowadzonym przez międzynarodowe grono naukowców i doradców panelem wykładów FruitPRO przyczynią się do dalszego rozwoju branży i jeszcze lepszej jej integracji. Co istotne, wstęp na konferencję dla zarejestrowanych uczestników pozostaje w 2019 roku bezpłatny.

Podczas targów, podobnie jak w latach poprzednich na HORTI-TECH, najbardziej innowacyjne na polskim rynku produkty i rozwiązania związane z branżą ogrodniczą otrzymają medale i wyróżnienia.

Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom wystawców, organizatorzy zapewniają powierzchnię wystawienniczą w nowoczesnych obiektach targowych Targów Kielce, którą można dostosować do ich indywidualnych oczekiwań, tak aby w jeszcze szerszym wymiarze mogli oni zaprezentować swoją ofertę. Odwiedzający na pewno docenią nowoczesną infrastrukturę targową, konferencyjną oraz łatwy dojazd i dostępność parkingów.

Już dziś serdecznie zapraszamy producentów oraz firmy związane z branżą ogrodniczą w dniach 13-14 lutego 2019 r. do Kielc.

Organizatorzy: