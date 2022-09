Kolejne spadki notowań europejskich zbóż

Ceny pszenicy i kukurydzy spadły ponownie w piątek na paryskim Matif. Presja spadkowa pochodziła z umacniającego się euro, obaw przed recesją i rosnącego eksportu zbóż z Ukrainy i Rosji. Mniejsza skala spadków notowań kukurydzy wynika z bardzo słabych perspektyw produkcji po obu stronach Atlantyku.

Jak pisze portal ewgt.com.pl, FranceAgriMer również obniżył swoją ocenę kukurydzy na ziarno „dobrej do bardzo dobrej” o dwa punkty do 45%, w porównaniu do 91% w ubiegłym roku w tym samym czasie.

Nasiona rzepaku drożały w piątek w ślad za cenami ropy naftowej i kompleksu sojowego.

W skali minionego tygodnia unijna kukurydza podrożała o symboliczne 0,25 euro (0,1%), pszenica straciłą na wartości 2% (-6,5 eur/t), a rzepak potniała w tym czasie o 2,6% (-16,5 eur/t).

Z kolei w Chicago ceny pszenicy, kukurydzy i soi korzystały w piątek ze słabnącego dolara i poprawy nastrojów na na szerokim rynku akcji i surowców. Wsparciem dla cen pszenicy było cięcie prognoz siewu pszenicy na Ukrainie na przyszły rok, ponieważ Ukraińska Rada Rolna ogłosiła wczoraj, że planowany w tym kraju areał na przyszły rok może zmniejszyć się o 30-40% z powodu trwającej rosyjskiej inwazji.