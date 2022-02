Jak unowocześnić stary ciągnik?

Często bywa tak, że ciągnik, który bez zastrzeżeń funkcjonuje w gospodarstwie, z powodu między innymi przestarzałej konstrukcji, pozostawia wiele do życzenia w innych aspektach niż niezawodność. W takim układzie, popularne jest, że właściciele decydują się na unowocześniające modyfikacje swojego sprzętu.

Generalnie można podzielić modyfikacje ciągnika na trzy główne typy: poprawę komfortu operatora, ułatwienie pracy z poprawą bezpieczeństwa oraz zwiększenie możliwości maszyny.

Poprawiając komfort pracy operatora, zacząć można od wyposażenia ciągnika w fotel pneumatyczny. Aby ograniczyć koszt takiej inwestycji, można zdecydować się na samą podstawę fotela oraz na osprzęt używany. Innym istotnym aspektem komfortowej pracy jest temperatura w kabinie. Najczęściej w tym momencie myślimy o montażu klimatyzacji, ale ten temat jest szerszy i dotyczy również sytuacji, kiedy ogrzewanie jest mało wydajne lub nie ma go w ogóle (zakładając, że jest kabina). Pozostając przy kwestii klimatyzacji, dosyć popularne jest stosowanie dachowych urządzeń wodnych, ale niewykluczone jest zastosowanie profesjonalnego układu z chłodnicą, sprężarką i czynnikiem chłodzącym. To drugie rozwiązanie jest na pewno bardziej wydajne, jednak wiąże się ze zwiększonymi kosztami zakupu i czasami skomplikowaną ingerencją w układy traktora. Zarówno przy ogrzewaniu jak i klimatyzacji, aby spełniały swoją rolę, należy zadbać o odpowiednie uszczelnienie kabiny. Dostępne są na rynku najróżniejsze zestawy uszczelek, które w połączeniu z matami wygłuszającymi, stanowią kolejny punkt poprawy komfortu pracy ciągnikiem. Hałas, ale także i zapylenie, to problemy, z którymi przy pewnych modyfikacjach można sobie w mniejszym lub większym stopniu poradzić. Poza takimi rozwiązaniami, wszelkiego rodzaju podłokietniki i różne ergonomiczne przełączniki czy schowki, dają możliwość jeszcze wygodniejszej pracy operatorowi.

W przypadku, kiedy chcemy ułatwić sobie pracę wykonywaną ciągnikiem, a przy tym poprawić jej bezpieczeństwo, stosujemy innego rodzaju modyfikacje. Do takich działań możemy zaliczyć przykładowo montaż tzw. szybkosprzęgów TUZ (CMB). Takie rozwiązanie nie tylko ułatwia zaczepianie maszyn, ale także znacząco przyspiesza tę czynność. Związane z tym zagadnieniem jest również montowanie mechanicznego, zewnętrznego sterowania ustawieniem cięgieł na zewnątrz kabiny. Inną modyfikacją która zarówno poprawi bezpieczeństwo jak i ułatwi pracę, jest montaż dodatkowego oświetlenia i zastąpienie obecnego, jak najjaśniejszym (ostatnio niemal wyłącznie wybierane są lampy LED). Poniekąd z tym związane jest montowanie wyraziście sygnalizujących „kogutów”, jednak to nie zawsze jest dodatkowa modyfikacja a po prostu obowiązek. Czasami interesującą zmianą podsianego już sprzętu, w przypadku, kiedy jest już wyposażony w ładowacz czołowy, będzie montaż szybkozłącz hydraulicznych oraz zastąpienie „wajch” układu hydraulicznego joystickiem.

Przechodząc do najbardziej zaawansowanych technologicznie modyfikacji ciągników, które mają na celu zwiększenie możliwości naszego traktora, zacząć można od tych dosyć oczywistych, czyli doposażenia go w przedni TUZ, WOM, czy też ładowacz czołowy. Te bardzo popularne modyfikacje znacząco poszerzają możliwości wykorzystania naszego ciągnika, ale czasami, przestarzała konstrukcja nie pozwala na takie rozwiązania. Jednym z tego typu przykładów jest zbyt mała wydajność hydrauliki leciwych modeli traktorów, aby w pełni efektywnie używać ładowacz czołowy. Tutaj pojawiają się bardziej innowacyjne przeróbki, jak np. zwiększenie wydajności poprzez zamontowanie dodatkowej pompy hydraulicznej (Zdj.1).

Wydaje się, że w pewnym sensie podobną modyfikacją będzie dodanie mocy ciągnikowi poprzez zamontowanie turbiny, jeżeli pozwala na to konstrukcja silnika. Oczywiście w tym przypadku należy się upewnić czy taka ingerencja w układ napędowy, będzie „zdrowa” dla kondycji ogólnej naszego zasłużonego ciągnika.

Na rynku dostępnych jest szereg mniej lub bardziej skomplikowanych możliwości zmodyfikowana starszych konstrukcji ciągników. O ile możemy sobie pozwolić na pewne zmiany i wydają się one zasadne, to zawsze trzeba pamiętać, aby przypadkiem nie stworzyć niepotrzebnego ryzyka związanego z użytkowaniem naszego ciągnika.

Józef Woś