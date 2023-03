Izby rolnicze chcą pilnego znoszenia stref ASF, jednak decyzje zapadają w Brukseli, a procedury są nieubłagane

Małopolska Izba Rolnicza opublikowała na swojej stronie internetowej odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych o zmniejszenie zasięgu obszarów objętych ograniczeniami w związku z występowaniem ASF.

We wniosku skierowanym do ministra rolnictwa i rozwoju wsi KRIR stwierdza, że obecnie, także wskutek ograniczeń, coraz więcej rolników rezygnuje z hodowli trzody chlewnej, co prowadzi do drastycznego ograniczenia pogłowia świń w poszczególnych województwach. Tymczasem w wielu gminach, a nawet powiatach wirus ASF nie jest wykrywany w stadach świń nawet przez cały 2022 rok, dlatego w opinii samorządu rolniczego konieczne jest przeanalizowanie sytuacji i zniesienie ograniczeń wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

Jako przykład KRIR przytacza informację przekazaną przez Kujawsko–Pomorską Izbę Rolniczą, że dzięki skutecznej bioasekuracji w ciągu ostatniego roku nie wykryto nowych zakażeń w tym województwie. Również w województwie mazowieckim i łódzkim są powiaty de facto wolne od ASF. Rolnicy z powiatu mieleckiego wnioskują o zniesienie strefy czerwonej i ustanowienie strefy różowej, co pozwoli to na ułatwienie hodowli trzody w tym powiecie.

Ministerstwo w odpowiedzi przekazanej Izbom Rolniczym w dniu 7 marca poinformowało, że Główny Lekarz Weterynarii na bieżąco realizuje działania na rzecz zmniejszania zasięgu obszarów objętych ograniczeniami (OOO) w związku z ASF, i po upływie określonych terminów składa wnioski o zniesienie ograniczeń do Komisji Europejskiej. To Komisja Europejska na podstawie swojej oceny przedstawionej przez GIW dokumentacji przedstawia polski wniosek do głosowania przez wszystkie państwa członkowskie UE.

Na podstawie tej procedury w roku 2022:

144 gminy w 29 powiatach w 4 województwach: łódzkim, podkarpackim, śląskim i wielkopolskim zostały przeniesione z obszaru OOO I do obszaru wolnego;

17 gmin w 8 powiatach w 3 województwach (podkarpackie, podlaskie, wielkopolskie) zostało przeniesionych z OOO II do OOO I;

42 gminy w 12 powiatach w 4 województwach (małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, świętokrzyskie) zostały przeniesione z OOO III do OOO I.

132 gminy w 37 powiatach, w 7 województwach (dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, mazowieckie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie) zostały przeniesione z OOO III do OOO II.

Ponadto w dniu 4 października 2022 r. został przedłożony przez GLW stosowny wniosek do KE mający na celu przeniesienie obszaru III do obszaru II w powiecie mieleckim. Przekazana w dniu 25 października 2022 r. odpowiedź Komisji skutkowała przeniesieniem OOO III do II, z wyjątkiem czterech gmin powiatu mieleckiego graniczących z OOO III w woj. świętokrzyskim. W dniu 8 listopada 2022 r. GLW złożył kolejny wniosek do KE dotyczący m.in. przeniesienia OOO III do II pozostałych gmin w powiecie mieleckim. Komisja pozytywnie rozpatrzyła wniosek, co przyczyniło się do kolejnej zmiany załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji 2021/605 (RWK nr 2022/2486 z 16 grudnia 2022 r.).