Polska nie wykorzystuje swojego potencjału rolniczego. Potrzebne zmiany przepisów

W najnowszym numerze biuletynu “Mięsne Fakty” ukazał się wywiad z prezesem zarządu Związku Polskie Mięso Witoldem Choińskim. Rozmowa dotyczy konieczności szybkiej odpowiedzi na wyzwania stojące przed polską branżą mięsną.

Pierwszym z tych wyzwań jest Europejski Zielony Ład, którego realizacja będzie miała rewolucyjny wpływ na funkcjonowanie rolnictwa w Unii Europejskiej. Plany osiągnięcia neutralności klimatycznej w sektorze rolno-spożywczym są przeszkodą w pełnym wykorzystaniu możliwości rozwoju polskiej branży mięsnej.

Powiązany jest z tym problem “miastowych” na wsi, którzy nie tylko pozywają rolników do sądu za to, że “pachnie obornikiem, pracuje kombajn lub kogut pieje”, ale też skutecznie blokują inwestycje w hodowlę zwierząt. Budowa chlewni, kurnika czy zakładu przetwórczego mimo uzyskania pozytywnej decyzji środowiskowej trafia do samorządowego kolegium odwoławczego, które, choć co do zasady jest organem nie mającym kwalifikacji do oceny zasadności takiej inwestycji, zazwyczaj opiniuje ją w zgodzie z interesem “miastowych”. Tu konieczne jest wprowadzenie regulacji prawnych, które “zdefiniują wieś i obszary wiejskie jako miejsca przeznaczone przede wszystkim do produkcji żywności, a więc realizacji strategicznego celu dla państwa w postaci zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju”.

Kolejnym wyzwaniem są problemy związane z hodowlą trzody chlewnej.

– Afrykański pomór świń od 2014 roku degraduje hodowlę świń i rynek wieprzowy w Polsce. Obecnie w naszym kraju pogłowie świń kształtuje się na średnim poziomie 9 mln sztuk. Lata, gdy liczyło ono 11 milionów lub więcej należą do zamierzchłej przeszłości. Skalę problemu widać również w eksporcie. Jak wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2018 roku eksport wieprzowiny z Polski wyniósł 509 tys. ton, a w 2022 roku było to 351 tys. ton. W cztery lata wolumen zmniejszył się o ponad 150 tys. ton – mówi Witold Choiński.

Związek Polskie Mięso we współpracy z pięcioma innymi organizacjami sektora trzody chlewnej, rolnikami i naukowcami z uczelni rolniczych, dokonali analizy stanu i potrzeb sektora i opracowali strategię jego naprawy. Aby jednak miała ona szanse realizacji, konieczne są działania ze strony Ministerstwa Rolnictwa, ale także instytucji odpowiedzialnych za otwieranie możliwości eksportowych w krajach pozaeuropejskich.

– ASF oraz grypa ptaków są przeszkodą w ekspansji na rynki trzecie, np. do Chin. Bez wynegocjowania regionalizacji nie będzie możliwy eksport na lukratywne rynki – twierdzi prezes Choiński.

Pozytywnie natomiast przedstawia się sytuacja w sektorze bydła mięsnego, ponieważ w polskiej branży mięsnej tylko eksport wołowiny nie jest obarczony żadnym embargiem.

– W Polsce jest 3,2 mln ha łąk i pastwisk. Na cele hodowli bydła wykorzystywane jest jedynie 1,6 mln ha. Z kolei z raportu „Polska wieś 2022. Raport o stanie wsi”, przygotowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa wynika, że w 2020 roku utrzymała się notowana od wielu lat tendencja spadku liczby gospodarstw rolnych przy jednoczesnym relatywnie niewielkim wzroście ich średniej powierzchni z 9,8 UR w 2010 roku do 11,1 UR w 2020 roku. W tym okresie ubyło ok. 192 tys. gospodarstw, tj. prawie 13%. Znaczy to, że nasz kraj nie wykorzystuje swojego naturalnego potencjału. Branża wołowa posiada strategię dla hodowli bydła mięsnego, ale niewątpliwie konieczne jest dodatkowe silniejsze wsparcie, by zaplanowane cele miały większą możliwość realizacji – stwierdza prezes Związku Polskie Mięso Witold Choiński.

