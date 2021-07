Indeks cen żywności FAO spadł po raz pierwszy od roku

Jak wynika z raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych, światowe ceny artykułów spożywczych spadły w czerwcu po raz pierwszy od 12 miesięcy. Wskaźnik cen żywności FAO wynosił średnio 124,6 punktów proc. czyli o 2,5 proc. mniej niż w maju, ale nadal jest wyższy o 33,9% niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Indeks cen spadł po raz pierwszy od 12 miesięcy.

Indeks cen żywności FAO śledzi zmiany w międzynarodowych cenach większości artykułów żywnościowych. Czerwcowy spadek odzwierciedlał spadki cen olejów roślinnych, zbóż i, choć w umiarkowanym stopniu, produktów mlecznych, które z nawiązką rekompensowały ogólnie wyższe notowania mięsa i cukru.

Indeks cen olejów roślinnych FAO spadł w ciągu miesiąca o 9,8 proc., co oznacza najniższy poziom od czterech miesięcy. Znaczny spadek miesiąc do miesiąca odzwierciedla głównie niższe międzynarodowe ceny olejów: palmowego, sojowego i słonecznikowego.

Międzynarodowe ceny kukurydzy spadły o 5 proc., co było spowodowane spadkiem cen w Argentynie z powodu zwiększonych dostaw z ostatnich zbiorów, wyższych niż wcześniej oczekiwano. Międzynarodowe ceny pszenicy spadły nieznacznie, bo o 0,8 proc. w czerwcu, przy korzystnych perspektywach globalnych wspieranych przez lepsze perspektywy produkcyjne u wielu kluczowych producentów, które przeważają nad presją wzrostową wynikającą z suchych warunków, które mają wpływ na uprawy w Ameryce Północnej.

Wskaźnik cen produktów mlecznych FAO spadł w czerwcu o 1 proc. do 119,9 punktu proc. Spadły międzynarodowe notowania wszystkich produktów mleczarskich uwzględnionych w indeksie, przy czym największy spadek odnotowano w przypadku masła, czemu sprzyjał szybki spadek światowego popytu importowego oraz niewielki wzrost zapasów, zwłaszcza w Europie.

Indeks cen cukru FAO poruszał się wbrew ogólnemu trendowi cen żywności, wzrastając o 0,9% w ujęciu miesięcznym, co oznacza trzeci z rzędu miesięczny wzrost i osiągnięcie nowego wieloletniego maksimum. Wzrost cen w tym przypadku spowodowała niepewność co do wpływu niekorzystnych warunków pogodowych na plony w Brazylii, największym światowym eksporterze cukru.

Indeks cen mięsa FAO również wzrósł o 2,1 proc. w ciągu miesiąca do czerwca, kontynuując wzrosty dziewiąty miesiąc z rzędu i plasując indeks o 15,6 proc. powyżej wartości w analogicznym miesiącu ubiegłego roku, ale wciąż o 8 proc. poniżej szczytu osiągniętego w sierpniu 2014.