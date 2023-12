Bruksela będzie dążyła do umowy z Mercosur pomimo sprzeciwu Francji

Pomimo sprzeciwu Francji a także obaw co do ratyfikowania umowy przez Argentynę, unijny komisarz ds. handlu Valdis Dombrovskis powiedział Financial Times, że Bruksela jest zdecydowana podjąć próbę sfinalizowania porozumienia.

Na początku grudnia negatywnie o umowie wypowiadał się prezydent Francji Emmanuel Macron.

– Nie mogę prosić naszych rolników, naszych przemysłowców we Francji i gdziekolwiek indziej w Europie, aby podjęli wysiłki na rzecz dekarbonizacji, jednocześnie nagle znosząc wszystkie cła, aby sprowadzać towary, które nie podlegają tym przepisom – stwierdził cytowany przez Politico zwracając uwagę na ślad węglowy pochodzących ze strefy Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj, red.) produktów – stwierdził.

Do wypowiedzi prezydenta odniósł się komisarz ds. handlu.

– Uważam, że strona francuska powinna przyjrzeć się, co faktycznie znajduje się w ostatecznym porozumieniu, które wciąż negocjujemy, i w jakim stopniu uwzględnia ono obawy wyrażone przez prezydenta – powiedział Dombrovskis.

Kolejnym aspektem jest kwestia Argentyny od niedawna rządzonej przez skrajnego liberała Javiera Milei, który wprost kwestionuje sens istnienia Mercosuru, choć brazylijscy dyplomaci wyrażają nadzieję, że powróci on do negocjacji w sprawie wolnego handlu z Unią Europejską. Potwierdziła to także minister spraw zagranicznych Argentyny Diana Mondino.