FAO – Food and Agriculture Organization czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa na początku marca 2024 r. obiecała ukraińskim rolnikom dostarczenie nasion do zasiewu pszenicy jarej. Do tej pory nie dotrzymała słowa.

„Na początku marca 2024 r. FAO obiecała zaopatrzenie ukraińskich małych i średnich gospodarstw rolnych oraz producentów rolnych w nasiona pszenicy jarej do siewu jarego. Zgłoszenia przyjmowane były do ​​10 marca 2024 r. Jednak do chwili obecnej rolnicy nie otrzymali obiecanych nasion” – informuje ukraińskie Ministerstwo Polityki Agrarnej i Żywności.

Chodzi tu o małych i średnich rolników (w rozumieniu ukraińskim): przedstawiciele organizacji zrzeszających tych rolników zwrócili się do Ministerstwa z informacją, że „FAO nie realizuje, nie w pełni realizuje lub realizuje w terminie jedynie część międzynarodowych projektów pomocy na rzecz wojny”. Tymczasem na Ukrainie zasiewy pszenicy jarej już trwają – tak jest w większości regionów (15 województwach).

Rolnicy nie są też w stanie z powodu braku nasion zasiać słonecznika i soi: nabór wniosków trwał do 24 marca, wysiew planowany jest po 24.03, ale FAO nie określiło dokładnej daty dostarczenia pomocy.

Ukraińscy rolnicy nie otrzymali też obiecanych spichlerzy modułowych o pojemności 300, 500 i 1000 ton. „Aby otrzymać spichlerze, rolnicy musieli zarejestrować się do 21 stycznia 2024 r. Od tego czasu do Ministerstwa Polityki Agrarnej napływają skargi rolników, którzy do tej pory nie otrzymali spichlerzy, a FAO odmawia podania informacji o terminie obiecanych dostaw” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Polityki Agrarnej i Żywności Ukrainy.

Jak widać w komunikacie nie ma słowa o tym, żeby jakiekolwiek problemy mieli latyfundyści. Jeśli „połączyć kropki” to składa się to w spójną całość – organizacje ponadnarodowe, decydujące w dużej mierze (a może i w całości) o tym, kto będzie produkował żywność, nie mają zamiaru wspierać małych i średnich rolników, gdziekolwiek by oni nie uprawiali ziemi. Nawet na Ukrainie.