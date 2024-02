Ukraina może zakazać importu polskiej żywności

Jak informuje Forbes.ua, w ukraińskich kręgach rządowych toczy się dyskusja nad wprowadzeniem zakazu importu polskiej żywności w ramach odpowiedzi na polsko-ukraińskiej granicy.

Jak podaje Forbes, tak wynika z informacji otrzymanych od kilku rządowych urzędników, pragnących zachować anonimowość. I choć zakaz importu miałby być środkiem ostatecznym, to urzędnicy przyznają, że “jeżeli tak dalej pójdzie, to będą do tego zmuszeni.

Mają oczywiście na myśli straty dla ukraińskiego budżetu oraz eskalację na polsko-ukraińskiej granicy, w tym incydent wysypania ukraińskiego zboża oraz zapowiadaną pełną blokadę we wtorek.

Wg Forbesa minister polityki agrarnej Ukrainy potwierdził wspomniany wariant twierdząc, że istnieje możliwość całkowitego zakazu importu żywności lub częściowego ograniczenia wwozu niektórych towarów, jednak decyzja ma zostać podjęta po negocjacjach ze stroną polską.