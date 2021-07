Ile w tym roku może zarobić operator kombajnu?

Nadchodzi właśnie najgorętszy okres na wsi, czyli żniwa. Pracy jest w bród, ale chętnych do niej już niekoniecznie. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, ile można zarobić jako kombajnista.

Obsługa kombajnu zbożowego to nie lada wyzwanie i nie każdy może sprostać temu zadaniu. Teoretycznie im nowszy kombajn tym jest łatwiej, jednakże wymaga on od operatora pewnej znajomości obsługi różnego rodzaju systemów, stąd też nie każdy się do tego nada.

Potwierdzają to rozmowy z pracodawcami, którzy poszukują operatorów takich maszyn. Z tego wynika fakt, że jeśli już ktoś się będzie nadawał do tej pracy, to stawki nie są niskie. W porównaniu do ubiegłego roku, wzrosły przynajmniej o 5 zł brutto za godzinę, co oczywiście jest też związane z rosnącymi stawkami płacy minimalnej.

Obecnie operator może liczyć przynajmniej na 35 zł brutto za godzinę pracy, a niektórzy są skłonni zapłacić nawet 50 zł za godzinę. Takie stawki wynikają też z odpowiedzialności, przed jaką staje operator, gdyż obsługiwana przez niego maszyna jest często warta przynajmniej kilkaset tysięcy zł, a czasami przekracza cenę 1 mln zł.

Dlatego, jak tłumaczą pracodawcy, są oni skłonni płacić więcej osobie, która ma pojęcie jak tak kosztowny sprzęt obsługiwać i daje gwarancję jego prawidłowego użytkowania.

Stawki godzinowe są najczęściej spotykane w przypadku zatrudniania kombajnistów, choć trafiają się również oferty z wynagrodzeniem miesięcznym zaczynającym się od 4 tys. zł brutto, a kończącym się nawet w okolicach 7 tys. zł.

Warto jednak mieć na uwadze, że aby podjąć pracę jako operator kombajnu, oprócz przynajmniej kategorii B trzeba posiadać ukończony kurs kombajnisty. Bez tego raczej nie ma co liczyć na zatrudnienie.