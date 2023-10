Maszyny wyróżnione srebrnymi medalami targów Agritechnica 2023

Przed tegorocznymi targami Agritechnica przyznano 1 złoty i 17 srebrnych medali. W tym artykule pokażemy najciekawsze rozwiązania i konstrukcje nagrodzone srebrnymi wyróżnieniami, a zaczniemy od tych, które zdobył koncern CNH, ponieważ otrzymał ich aż 4.

Steyr Hybrid CVT

Ciągnik Steyr Hybrid CVT koncernu CNH prezentuje modułową koncepcję hybrydową dla średnich i dużych ciągników. Zaprezentowany prototyp oparty jest na seryjnym modelu 6-cylindrowym o podstawowej mocy 132 kW (180 KM). Podczas gdy bezstopniową hydrostatyczno-mechaniczną przekładnię przejęto w stosunku 1:1 od oryginału, silnik wysokoprężny osiąga moc 191 kW (260 KM) i ma zupełnie nowy przód z niezależnym zawieszeniem kół i dwoma zintegrowanymi silnikami elektrycznymi. Generator napędzany jest silnikiem wysokoprężnym i przekazuje wygenerowaną moc elektryczną do 75 kW (102 KM) do silnika elektrycznego. Zamienia to energię elektryczną z powrotem w energię mechaniczną, która jest przekazywana do koła koronowego mechanizmu różnicowego przedniej osi za pośrednictwem dwustopniowej skrzyni biegów. Przednią oś można w dalszym ciągu napędzać mechanicznie za pomocą klasycznego sprzęgła wielopłytkowego. Maszyna wyposażona jest dodatkowo w superkondensatory, czyli urządzenia do magazynowania energii elektrostatycznej, które są w stanie magazynować i oddawać dużą ilość energii w krótkim czasie, rezystor hamowania oraz gniazda wysokiego napięcia AEF z przodu i z tyłu.

Te komponenty oraz szeregowo-równoległa konstrukcja hybrydowa umożliwiają realizację wielu funkcji, które są nowością w ciągnikach. Należą do nich elektryczny układ kierowniczy, zmienny, aktywnie kontrolowany ruch przedniej osi do przodu oraz e-boost, czyli funkcja elektrycznego doładowania umożliwiająca szybkie przyspieszanie podczas transportu. Funkcja E-Torque Filling umożliwia kompensację szczytowych obciążeń, natomiast tryb E-Eco umożliwia jazdę na napędzie spalinowo-elektrycznym przy niskich prędkościach obrotowych silnika, a odzyskiwanie energii hamowania jest możliwe za pomocą zwalniacza z funkcją E-Braking. Dołączają do nich E-Torque Vectoring i E-Implement, dwie znane funkcje umożliwiające zmienny rozkład momentu obrotowego pomiędzy osiami lub przesyłanie mocy elektrycznej do narzędzi. Dzięki napędowi wysokoprężno-elektrycznemu hybrydowego ciągnika CVT firmie Steyr udało się zintegrować szereg dodatkowych funkcji z technologią ciągnika.

New Holland T4 Electric Power

W akumulatorowo-elektrycznym ciągniku T4 Electric Power firma New Holland prezentuje ciekawe funkcje w zakresie autonomiczności i bezpieczeństwa. Systemy kamer zamontowane na dachu kabiny i z przodu na masce umożliwiają między innymi widok ciągnika we wszystkich kierunkach 360°, który można przenieść na terminal w kabinie, wykrywanie narzędzi zamontowanych z tyłu w celu uproszczenia sprzęgania i automatyczne wyłączanie WOM, jeśli ktoś zbliży się zbyt blisko wału napędowego. Dostępne są także funkcje Route Mode, w których ciągnik podąża według określonej sekwencji jazdy, np. na plantacjach owoców.

Invisible Bucket zapewnia lepszy przegląd podczas pracy z ładowaczami czołowymi poprzez „kasowanie” narzędzi na terminalu w kabinie. Tryb Follow-Me może okazać się szczególnie interesujący przy pracach takich jak ręczne zbieranie warzyw czy stawianie ogrodzeń, podczas którego kierowcy muszą stale wsiadać i wysiadać, aby przesunąć pojazd kilka metrów dalej do przodu. Jeżeli kierowca aktywuje tryb Follow-Me na terminalu ciągnika, a następnie „zidentyfikuje” się w przednim obszarze wykrywania ciągnika, ciągnik następnie podąża za tą osobą. Dodatkowo dostępny jest system sterowania gestami, dzięki któremu ciągnik może przyjmować polecenia jazdy także za pomocą sygnałów ręcznych. Dlatego firma New Holland dodała do znanych zadań ciągnika znacznie ulepszone funkcje, które prowadzą do zwiększenia wydajności pracy przy jednoczesnym wysokim poziomie bezpieczeństwa.

New Holland T7 Methane Power (LNG)

Metan z przetworzonego biogazu, który można transportować w postaci np. CNG (sprężonego gazu ziemnego) lub LNG (skroplonego gazu ziemnego), jak najbardziej nadaje się do zasilania maszyn rolniczych. Jednakże objętościowa gęstość CNG wynosi tylko około jednej piątej gęstości oleju napędowego, co oznacza, że czas eksploatacji odpowiednich pojazdów jest ogólnie ograniczony. Stosunek, jaki oferuje LNG jest znacznie lepszy, dlatego od wielu lat wykorzystuje się go już w dalekobieżnym transporcie ciężarowym. LNG nadawałby się również do dużych ciągników i samobieżnych maszyn żniwnych, ale jak dotąd nie wzbudziło to większego zainteresowania, między innymi dlatego, że trudno jest umieścić zwykłe cylindryczne, izolowane próżniowo zbiorniki w niewielkiej przestrzeni oraz dlatego, że ze względu na długie czasy postoju mogą powstawać duże ilości odparowanego gazu.

Dzięki modelowi T7.270 Methane Power (LNG) firma New Holland jest pierwszym producentem, który zaprezentował ciągnik zasilany gazem ze zbiornikami LNG. Dzięki specjalnej technologii podwójnych ścian, izolowane próżniowo zbiorniki można dostosować do warunków przestrzennych typowych dla ciągników, co pozwala na pojemność zbiornika w T7.270 LNG na poziomie 200 kg. Firma New Holland przeciwdziała problemowi odparowywanego gazu za pomocą chłodnicy, która stale utrzymuje metan w temperaturze poniżej minus 162°C, a zatem w stanie ciekłym. Energia potrzebna do zasilania chłodnicy zasilanej elektrycznie jest bardzo niska i pochodzi z akumulatora, który można ładować za pomocą zewnętrznego źródła zasilania lub zintegrowanego generatora. Odparowany gaz napędza generator, umożliwiając autonomiczną pracę układu chłodzenia. Wdrażając technologię LNG w T7.270 Mamine Power, firma New Holland przekształca koncepcje silników na gaz LNG w opcję napędu, która może spełnić surowe wymagania sektora rolniczego. Łączy się to z możliwością wykorzystania własnego biogazu (bio-LNG) jako paliwa w cyklach neutralnych pod względem emisji CO2.

Przyszłościowy radar prędkości pracy kombajnu Axial-Flow od Case IH

Sterowniki przepustowości kombajnu reagują na zmiany stanu zbieranego plonu dopiero wtedy, gdy materiał znajdzie się już w hederze, kanale wlotowym lub zespole młócącym, lub czujniki umieszczone w kabinie skanują plon, ale pod niekorzystnym kątem. W przypadku ekstremalnych zmian warunków zbioru jak młócenie wyległych plonów lub luk i obszarów chwastów w plonie, skutkuje to odpowiednio dużym przeciążeniem lub niedociążeniem kombajnu z nadmiernymi różnicami prędkości pojazdu lub przeciążeniem, a także niedociążeniem elementów młócących i separujących ziarno.

Często kontroler przepustowości jest wtedy dezaktywowany. Ponadto, technologia czujników kontrolujących wysokość przyrządu żniwnego rejestruje obszary nierównego podłoża tylko wtedy, gdy przyrząd żniwny już się z nimi zetknął, co oznacza, że może dochodzić do zatorów. Ponadto technologia czujników kontrolująca wysokość hedera rejestruje obszary o nierównym terenie tylko wtedy, gdy nóż już się z nimi zetknął, co oznacza, że mogą wystąpić blokady.

W nowym systemie Forward Looking Feedrate Control firmy Case IH czujniki radarowe są zamontowane na składanych wspornikach. Czujniki te mierzą stan, wysokość i gęstość plonu, a ustalone w ten sposób wartości służą jako zmienne wejściowe dla kontrolera przepustowości. Czujniki dodatkowo mierzą profil podłoża i oprócz danych z czujników podłoża optymalizują sterowanie wysokością listwy tnącej za pomocą wartości obliczonych przy użyciu nowych algorytmów

To opatentowane rozwiązanie prowadzi do bardziej równomiernego podawania zebranego materiału i zapewnia kontrolę nad hederem przy mniejszym kontakcie z podłożem. W sumie skutkuje to zwiększoną wydajnością kombajnu, niezawodnością działania, a tym samym wydajnością.