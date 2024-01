Gdzie szukać danych technicznych starszych ciągników i kombajnów?

Rozważając zakup używanych maszyn rolniczych warto wcześniej dobrze zapoznać się z ich specyfikacją techniczną. O ile w przypadku nowych maszyn nie jest to żadnym problemem, to już w przypadku używanych ciągników czy kombajnów często jest to spore wyzwanie. Dlatego w niniejszym artykule przedstawimy kilka stron, na których można bez większego problemu znaleźć interesujące nas informacje o używanych maszynach rolniczych.

Znalezienie bardziej szczegółowych informacji o starszych maszynach lub markach, które już nie istnieją, a których produkty są cały czas obecne na rynku i często chętnie wybierane przez rolników, nie jest najprostszą rzeczą. Jednakże z pomocą przychodzą tutaj wyspecjalizowane serwisy takie jak np. konedata.net,lectura-specs.pl czy też agrodane.pl.

Fiński serwis konedata.net to chyba jeden z najstarszych tego typu serwisów z danymi maszyn rolniczych. Dzieli się on na dwie części. Pierwszą jest ta, która dotyczy ciągników rolniczych, gdzie znajdziemy dane techniczne wszystkich najpopularniejszych marek i modeli, ale również obecne są tutaj takie egzotyczne z polskiego punktu widzenia marki jak chociażby Hanomag czy Allis-Chalmers. Łącznie mamy możliwość zapoznać się z 39 markami ciągników i niezliczoną ilością modeli, jakie były przez nie wyprodukowane.

Nie mniej ciekawą częścią jest również ta dotycząca marek kombajnowych, których na stronie jest 18 i również tutaj znajdziemy dane takich ciekawych konstrukcji na chociażby Volvo BM czy Köla. Strona jest co prawda po fińsku, ale w dobie translatorów nie stanowi to akurat żadnej przeszkody.

Kolejną ciekawą stroną z danymi nie tylko ciągników i kombajnów jest lectura-specs.pl. Strona jest w języku polskim i oferuje w kategorii rolnictwo dostęp do danych technicznych ponad 45 tys. maszyn i urządzeń. Znaleźć tu można np. brony talerzowe, pługi, agregaty siewne, siewniki i właściwie wszystkie maszyny jakie są dostępne w rolnictwie.

Niestety na minus można zaliczyć fakt, że dane techniczne nie są bardzo mocno rozbudowane, a tłumaczenia wielu pozycji są wzięte wprost z translatora i widać, że nikt ich specjalnie nie korygował. Jednakże dzięki temu, że na stronie i w kategoriach są fotografie, to raczej nikt nie będzie miał problemu ze zorientowaniem się, o jaką maszynę chodzi.

Trzecią, godną uwagi stroną jeśli poszukujemy informacji o nieco starszych maszynach jest z pewnością serwis agrodane.pl. Jest to dawna traktorpedia, która została mocno rozbudowana i uzupełniona danymi. W przypadku marek ciągnikowych mamy do dyspozycji 22 marki z dość dobrze opisanymi danymi technicznymi właściwie wszystkich modeli traktorów przez nie wyprodukowanych.

Na stronie jest również dział z kombajnami zbożowymi, który obejmuje 14 marek jakie były i są obecne na rynku. Także i w tym przypadku mamy do czynienia z dość dobrze i bogato opisanymi danymi technicznymi.

Na koniec nie można również nie wspomnieć, że na stronie agrodane.pl znajdziemy również dane techniczne ładowarek teleskopowych. Mamy tu do dyspozycji modele 9 producentów, takich jak chociażby Manitou, Merlo czy JCB.

A wy jakie znacie jeszcze strony, na których można szukać danych technicznych różnego rodzaju maszyn rolniczych?