Filtr oryginalny czy w zamienniku? Co wybrać?

Znajdujemy się obecnie w okresie kiedy to maszyny nie ruszyły jeszcze do prac polowych, a firmy maszynowe proponują atrakcyjne promocje cenowe na filtry do silników swoich maszyn. To zatem może być doskonała okazja, aby zaopatrzyć się w oryginalne części po bardzo korzystnych cenach.

Co oryginał, to oryginał. To wie każdy. Jeśli więc można kupić oryginalne filtry w niższej cenie, wtedy wybór zamiennika jest mniej atrakcyjny. Jakość produktu oryginalnego daje pewność, że parametry takiego filtra są sprawdzone i idealnie dopasowane do maszyny.

Warto w tym miejscu zastanowić się, dlaczego oryginał jest lepszy? Przykładowo Claas prowadzi co roku testy polowe dla swoich części oraz ich zamienników. Badania trwają od 2010 r. we współpracy z zewnętrzną firmą certyfikującą Deula Rendsburg. Części, w tym filtry testowane są równocześnie w tych samych warunkach.

Uzyskane wyniki pokazują, że prawdziwa wartość części wychodzi dopiero w przeliczeniu kosztów zakupu takiej części na hektar. Są bowiem bardziej trwałe niż zamienniki, bo wykonane z lepszych materiałów. Oryginalne części pozwalają też zachować stałą gotowość maszyny do osiągania pełnej wydajności czy też przyczyniają się do zmniejszenia konsumpcji paliwa.

Ponadto coraz nowocześniejsze maszyny majądłuższe niż kiedyś okresy między przeglądami. Przykładowo, najnowszy Xerion zaprojektowano tak, by wymiana oleju silnikowego następowała co 1000 godzin pracy. W osiach i rolkach olej wymienia się jeszcze rzadziej, co 2000 mth.

Dodatkowo w wielu przypadkach hydraulika skrzyni jest zasilana tym samym olejem który krąży w obiegu siłowym jak np. w przypadku maszyn Claas wyposażonych w przekładnie Cmatic. Dlaczego zdecydowano się na takie rozwiązanie, a nie na zamknięty, osobny obwód tylko dla CVT? Bo praca w jednym systemie olejowym upraszcza serwis i uzupełnianie ubytków oleju. Łatwiej też wtedy sprzęgać ciągnik z innym sprzętem. Tego rodzaju rozwiązania są możliwe dzięki nowej generacji materiałów filtrujących, które jeśli są oryginałami, wykluczają możliwość wystąpienia poważnej awarii w układach od nich zależnych.

Rekomendacje dotyczące wykonania konserwacji danej maszyny znajdują się w instrukcji obsługi. Wydaje się oczywiste, że w okresie zwłaszcza pogwarancyjnym, w czasie trwania rękojmi, tym bardziej trzeba dbać o dobór części oryginalnych. Zastosowanie filtra-zamiennika może kosztować niestety utratę prawa do rękojmi.

Ważnym aspektem jest również możliwość zgłoszenia ewentualnej usterki jakościowej oryginalnego filtra czy wadliwie wykonanej usługi serwisu olejowego. Na pewno łatwiej i szybciej uzyska się odpowiedź na reklamację, co w przypadku zamiennika już nie jest takie oczywiste.

Prawidłowa i regularna konserwacja maszyny poprzez wymianę olejów i filtrów jest też najtańszą metodą zapobiegania awariom. Strach sobie wyobrazić awarię kombajnu czy ciągnika w żniwa. Przy wymianie oleju i filtrów można wcześniej wychwycić wycieki oleju i zbadać stan maszyny; poznać kondycję urządzeń współpracujących i profil obciążenia maszyny czy ocenić prawidłowe użytkowanie maszyny.

Warto zatem ocenić ryzyko użycia zamiennika w maszynie, ponieważ jest ona tak dobra, jak najsłabszy jej element.

Źródło: Claas