Zbiór ziemniaków dwurzędowym kombajnem AVR Spirit 9200. Jak maszyna poradziła sobie w polu?

Maszyna rolnicza do zadań specjalnych, czyli dwurzędowy kombajn AVR Spirit 9200. Możliwości maszyny i to, co oferuje ona rolnikom, zobaczyliśmy na własne oczy podczas I Ogólnopolskich Targów Ziemniaczanych w Gronowicach, kiedy wyjechała w pole mimo trudnych warunków pogodowych. Jak sprawdziła się przy zbiorze ziemniaków?

Dwurzędowy kombajn AVR Spirit 9200 podczas pracy w polu, tym razem przy zbiorze ziemniaków, prezentujemy w poniższym materiale. To jednak nie wszystko, gdyż znajduje się w nim także prezentacja innych maszyn z firmy AVR, a w tym czterorzędowej sadzarki AVR Ceres 450. Szczegółowe informacje tyczące się zarówno kombajnu do zbioru ziemniaków, jak i pozostałych maszyn zdradzi nam Jakub Bodziony, ekspert z firmy AVR.