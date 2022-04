Ile trzeba zapłacić za sprowadzenie ciągnika z zagranicy?

W ubiegłym roku najchętniej sprowadzano do naszego kraju maszyny rolnicze z Niemiec i Francji. Niestety, co nie jest raczej zaskoczeniem, ceny transportu maszyn wzrosły zarówno w obrębie kraju, jak i z zagranicy do Polski.

Z publikacji serwisu transportowego Cliktrans.pl wynika, że średnia cena sprowadzenia maszyny rolniczej z zagranicy do Polski wyniosła w 2021 roku 1537 zł, a na terenie Polski – 1069 zł. Najczęściej sprowadzanymi maszynami były ciągniki, kombajny i przyczepy rolnicze.

Sama publikacja „Raport Maszyny Rolnicze 2021” oparta jest na ponad 26 tys. zleceń dotyczących przewozu maszyn rolniczych opublikowanych w serwisie Clicktrans.pl w latach 2011-2021.

Głównym kierunkiem z którego sprowadzano do naszego kraju maszyny rolnicze w 2021 r. były przede wszystkim Niemiecy. Udział Niemiec wyniósł ponad 45 proc. a co ciekawe, w porównaniu z 2020 roku znacznie wzrósł udział Francji – o 13,5 proc. Oba kraje znalazły się w zdecydowanej czołówce – różnica między Francją a będącą za nią Danią wyniosła aż 24 proc.

W 2021 roku średnia cena transportu maszyn rolniczych na terenie Polski wyniosła 1069 zł, o prawie 24 proc. więcej niż w 2020. Natomiast transport z zagranicy do Polski średnio kosztował 1537 zł i był o 13 proc. większy niż w roku 2020. Spadła jedynie średnia cena transportu maszyn z Polski za granicę. Wyniosła 1483 zł, czyli o 2 proc. mniej niż rok wcześniej.

W 2021 roku najczęściej poszukiwano transportu dla ciągników, kombajnów oraz przyczep. Transportowano również siewniki, pługi, kosiarki, rozsiewacze czy opryskiwacze.