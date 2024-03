TYM z nowym modelem T78 coraz bardziej zbliża się do granicy 100 KM. Znamy cenę ciągnika

Podczas tegorocznego Agrotechu TYM zaprezentował nowy model T78 o mocy 74 KM. Wyróżnia się on m.in. zupełnie nowym designem, który mogliśmy oglądać po raz pierwszy podczas ubiegłorocznych targów Agritechnica. I choć koreański producent miał już w ofercie przeszło 100-konne ciągniki, to w kontekście normy Stage V dopiero uzupełnia ją o większe modele.

Niepozornie ustawiony na końcu niewielkiego stoiska firmy Hydromasz ciągnik TYM T78 był de facto jedną z ciekawszych premier tegorocznego Agrotechu w Kielcach. Dlaczego? Otóż dlatego, że koreański TYM do tej pory kojarzył się wyłącznie z mniejszymi ciągnikami do granicy mocy około 50 KM, a ten model dzięki swoim rozmiarom i mocy ma szansę nieco ten obraz zmienić, choć po tegorocznych targach Agritechnica wiemy, że ciągniki z nowym designem o jeszcze większych mocach to tylko kwestia czasu.

Zaczynając od ceny, to ten konkretny traktor został wyceniony na 175 tys. zł netto. Co zatem otrzymamy za tą kwotę? Otóż całkiem sporo- przede wszystkim ciągnik wyposażony w czterocylindrowy silnik TCD2.9L4 firmy Deutz o pojemności 2900 cm3 i mocy 74 KM. Za przeniesienie napędu odpowiada natomiast skrzynia 16/16 z elektrohydraulicznym rewersem.

Pewnym minusem może być niestety układ hydrauliczny i podnośnik, który jest co prawda sterowany elektronicznie, i o ile wyposażenie ciągnika w pompę o wydatku 61 l/ min. nie odbiega od średniej dla tego segmentu to już zdecydowanie udźwig na poziomie nieco ponad 2,3 tony jest wynikiem poniżej średniej dla tego typu konstrukcji.

Traktor z pewnością broni się całkiem przestronną i w miarę funkcjonalną kabiną z klimatyzacją w standardzie i zupełnie nowym designem, który jest odejściem od obłych kształtów charakteryzujących dotychczasowe konstrukcje tego producenta, na rzecz bardziej wyrazistych linii, które mają charakteryzować także kolejne nowe konstrukcje spod znaku TYM.

Długość całkowita na poziomie 4 m i rozstaw osi wynoszący 2188 mm również mogą być zaletą tej maszyny pozwalającą na lepszą stabilność ciągnika przy wielu pracach, ale czy to wszystko przeważy na korzyść nowej koreańskiej maszyny? To zweryfikuje rynek. Azjatycki przybysz jest nieźle wykończony, bazuje na sprawdzonym silniku i ma we wspomnianej cenie elektrohydrauliczny rewers, jednak do najtańszych w swoim segmencie propozycji bynajmniej nie należy.

