Zmodernizowane ciągniki Deutz Fahr 5D wchodzą na rynek. Znamy ceny

Wprowadzając nową wersję modeli serii 5D na rok modelowy 2024 firma Deutz Fahr modyfikuje rozwiązania, które pozwoliły na zwiększenie wydajności układu hydraulicznego. Jednocześnie do oferty wchodzą nowe opcje, takie jak kompletny zestaw przygotowania do ładowacza czołowego Ready Kit, czy nowe komplety ogumienia.

Wszystko to przy zachowaniu sprawdzonych rozwiązań, sprawdzonych w poprzednich modelach. Dotychczas seria 5D znana była z wszechstronności, elastyczności i kompaktowych gabarytów. Nowe modele serii 5D to jak przekonują przedstawiciele firmy idealna propozycja dla gospodarstw rolnych, dużych sadów oraz gospodarstw hodowlanych. Wyposażenie i parametry sprawiają, że świetnie poradzą sobie też w gospodarstwach i firmach specjalizujących się w utrzymywaniu terenów zielonych.

Czterocylindrowe silniki FARMotion 45 zostały zaprojektowane dla zapewnienia maksymalnej wydajności w pracach polowych. Jednocześnie oferują kompaktowe gabaryty, dużą zwrotność i znakomitą widoczność. Model 5075 D spełnia wymogi normy Stage V bez konieczności użycia płynu AdBlue. Modele 5095D i 5105D generują moc maksymalną odpowiednio: 95 i 106 KM przy 2000 obr./min oraz maksymalny moment obrotowy na poziomie 389 i 433 Nm przy 1400 obr./min.

Dzięki nowemu systemowi podgrzewania powietrza, silniki FARMotion 45 można szybko i łatwo uruchomić także w niskich temperaturach. Aby utrzymać niskie koszty eksploatacji, okres między wymianami oleju został wydłużony do 600 godzin. Nowa seria 5D, a także inne modele Deutz-Fahr Stage V, są oficjalnie certyfikowane do zasilania paliwem HVO (hydrorafinowany olej roślinny). Biopaliwo redukuje do 90% emitowanej ilości CO2, dzięki czemu modele 5D są przygotowane już dzisiaj na wyzwania przyszłości.

Tak jak wcześniej, również i obecnie seria 5D jest oferowana z rewersem mechanicznym lub elektrohydraulicznym Powershuttle. W wersji z rewersem PowerShuttle, operator może nie tylko regulować szybkość zmiany kierunku jazdy w 5 stopniach, ale także korzystać z funkcji Stop&Go, który pozwala na zatrzymywanie i ruszanie z miejsc wyłącznie za pomocą pedałów hamulca. Dodatkowo, przycisk sprzęgła ComfortClutch pozwala na zmianę biegów bez używania pedału sprzęgła. Wszystkie te funkcje ułatwiają sterowanie podczas prac z ładowaczem czołowym lub w innych zadaniach wymagających częstej zmiany kierunku lub częstego zatrzymywania się i ponownego ruszania.

Ponieważ ciągniki 5D przygotowano do pracy z ładowaczem czołowym, dostępne są zestawy Light Kit oraz Ready Kit. Podstawowa wersja napędu posiada 30+15 przełożeń (5 biegów w 3 zakresach oraz reduktor). Dla tych, którzy oczekują czegoś więcej, dostępna jest skrzynia z 3 półbiegami Powershift, która posiada 45+45 przełożeń. Obydwie wersje napędu pozwalają na jazdę z prędkością 40 km/h przy zredukowanych obrotach silnika, co nie tylko redukuje poziom hałasu wewnątrz kabiny, ale również zmniejsza zużycie paliwa. Przekładnia z 3 półbiegami Powershift oferuje także reduktor z prędkością minimalną jazdy od 200 m/h. Modulowany start wałka WOM oraz prędkości 540/540ECO/1000 to podstawa wyposażenia. Nowe modele serii 5D mogą być również wyposażone w WOM synchro. Ciągnik posiada wymienne końcówki wałka odbioru mocy. Opcjonalnie może być wyposażony w WOM przedni o prędkości 1000 obr./min.

Układ hydrauliczny obejmuje pompę główną o wydajności 54 l/min do obsługi podnośnika i rozdzielaczy, a także pompę dodatkową do obsługi tylko układu kierowniczego. Opcjonalnie dostępna jest podwójna pompa główna o wydajności całkowitej 68 l/min. Z tyłu montowane są trzy obwody hydrauliczne oraz wolny spływ. Tylny podnośnik o maksymalnym udźwigu do 3600 kg dostępny jest z mechanicznym lub elektronicznym sterowaniem. System elektronicznego sterowania tylnego podnośnika w nowym ciągniku serii 5D MY24 zawiera nie tylko nowy sterownik, który umożliwia łatwiejsze odblokowywanie, ale również posiada w standardzie aktywną amortyzację drgań, która zwiększa bezpieczeństwo i komfort jazdy na drodze.

Oferta opcji obejmuje dodatkowo przedni podnośnik o imponującym udźwigu 2100 kg. W celu zagwarantowania skutecznego hamowania w każdych warunkach, przednie osie zostały standardowo wyposażone w hamulce tarczowe w kąpieli olejowej. Duży kąt skrętu oraz 100% blokada obydwu mechanizmów różnicowych gwarantują znakomitą zwrotność i trakcję ciągnika.

Komfortowa cztero-słupkowa kabina w modelach serii 5D z nowym zbiornikiem paliwa, zapewnia idealną widoczność we wszystkich kierunkach. Dostępne są dwie opcje dachu: standardowa wersja o obłym kształcie do zastosowania w wąskich przestrzeniach jak na przykład uprawy chmielu lub szerokie sady i winnice oraz wersja z szyberdachem (opcjonalnie ze strukturą FOPS), która jest dostosowana do prac leśnych oraz do wykorzystania w pracach z ładowaczem czołowym. Odpowiedni przepływ powietrza we wnętrzu zapewniają otwierane szyby, a wydajny układ klimatyzacji dba o utrzymanie optymalnej temperatury.

Nowe modele są teraz również dostępne ze światłami roboczymi LED dla zapewnienia jak najlepszych warunków pracy w nocy. Na nowej desce rozdzielczej z wyświetlaczem LCD InfoCenter + o przekątnej 3,5″, pokazywane są wszystkie istotne informacje.

Natomiast jeśli chodzi o ceny to wg. informacji, które uzyskaliśmy rozpoczynać się one będą od poziomu 196,5 tys. zł netto za najmniejszy model Deutz Fahr 5075D.

