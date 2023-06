Ile kosztują rosyjskie zboża?

Firma doradcza IKAR podała 29 maja stawki na kontrakty rosyjskiej pszenicy z nowych zbiorów o zawartości białka 12,5%. Cena na ziarno dostarczane z regionu Morza Czarnego to obecnie 230 (ok. 964 zł) dolarów wobec 242 (ok. 1015 zł) jeszcze tydzień temu.

Oczywiście bierzemy pod uwagę cenę brutto, z doliczonymi kosztami dostawy i innymi. O wiele taniej kosztują zboża i oleiste bez dodatkowych kosztów; pszenica klasy 3. kosztuje w europejskiej części kraju (ceny w przeliczeniu na złotówki) ok. 575 zł/t, słonecznik ok. 1112 zł/t, soja niecałe 1575 zł/t. Olej słonecznikowy jest wyceniany na ok. 3550 zł/t (na podstawie danych Sovecon).

– Sovecon szacuje całkowity rosyjski eksport pszenicy w maju na 3,8 mln ton, w porównaniu do 1,2 mln ton w maju 2022 r. i średnio 1,5 mln ton. Rosja wyeksportowała w zeszłym tygodniu 1,07 mln ton zboża w porównaniu do 1,21 mln ton tydzień wcześniej, w tym 0,97 mln ton pszenicy w porównaniu do 1,07 mln ton tydzień wcześniej – informuje Agencja Reutera.