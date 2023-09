Ukraińcy przyzwyczaili się, że dyplomacja, czyli słoń w porcelanie, się opłaca. Przecież to, że Zachód nie ma szacunku do samego siebie, dostrzegli też inni – Rosja, Chiny, Turcy, afrykańscy migranci, właściwie każdy, kto przechodzi obok – pisze czeski portal Konzervativni Noviny.

Nie tylko Polacy zauważają, że w sporze o zboże władze Ukrainy zachowują się nawet nie nietaktownie, ale wręcz grubiańsko. Czeski portal Konzervativni Noviny porównując zachowanie władz w Kijowie do zachowania “słonia w składzie porcelany” zwraca przy tym uwagę, że Ukraińcy wiedzą, że takie zachowanie w Unii Europejskiej przynosi skutek.

“Ukraińcy przyzwyczaili się, że dyplomacja, czyli słoń w porcelanie, się opłaca. Przecież to, że Zachód nie ma szacunku do samego siebie, dostrzegli też inni – Rosja tego używała w tamtych latach, Chiny, Turcy, afrykańscy migranci, właściwie każdy, kto przechodzi obok. Podobnie Ukraina (która) nauczyła się od Zachodu, że jej niechlujna dyplomacja, eskalacja żądań i histeria po prostu działają”.

Autorzy artykułu przytaczają przykład: wspólną konferencję prasową minister spraw zagranicznych Niemiec Annaleny Baerbock i ministra spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeby, kiedy to Kułeba powiedział do Baerbock: „Taurusy i tak nam oddasz, proszę nie zwlekać, to męczące”. W opinii redakcji Konzervativnych Novin “szanujący się minister odwróciłby się na pięcie i powiedział nie; Niemiec tego nie zrobi. Nie mówiąc już o tym, że Kijów odmówił wizyty niemieckiego prezydenta”.

Dlatego władze w Kijowie przeżyły swoisty szok, gdy okazało się, że grubiaństwo zamiast dyplomacji nie działa w Europie Środkowej; szczególnie Polska stała się w sporze o zboże “wrogiem publicznym nr 1”, na co wskazują słowa wiceministra rolnictwa Tarasa Kaczki, premiera Denisa Szmyhala i prezydenta Wołodymyra Zełeńskiego.

Zachowanie przedstawicieli rządu Ukrainy wywołało w Polsce oburzenie, które czeski portal ujmuje w następujący sposób:

“Ukraińcy przyzwyczaili się do naszego (Polaków – red.) absolutnego wsparcia i dlatego nie muszą nic oferować w zamian. Nie przeprosili symbolicznie za rzeź wołyńską, przed wyborami nie poparli obecnego rządu, podczas odbudowy zamierzają preferować zachodnie firmy i generalnie jest z nimi dość trudno. Generalnie Ukraińcy nie są mistrzami dyplomacji, a Polacy mają obecnie dość dyplomacji Zełenskiego, w którym w swoim przemówieniu przed ONZ pośrednio nazwał ich rosyjskimi liderami”.