Horsch wraca po 4 latach przerwy na Agrotech. Od razu z wieloma nowościami [video]

Po czterech latach nieobecności, firma Horsch znów pojawiła się na kieleckim Agrotechu. I to z przytupem; podczas targów zaprezentowano kilka “świeżych” maszyn, w tym zupełnie nowy siewnik punktowy.

– Wszystkie maszyny, które pokazujemy na naszym stoisku to maszyny, które w ciągu tych czterech lat doszły do naszego cennika. Są to Focus 3-metrowy, siewnik Versa, siewnik mechaniczny na bronie wirnikowej, zawieszany opryskiwacz z przednim zbiornikiem oraz zupełna nowość – Maestro TX 6-rzędowy, zawieszany kompaktowy siewnik dedykowany do siewu kukurydzy, siewu precyzyjnego rzepaku jak również słonecznika. Wszystkie te maszyny są tak naprawdę nowością; to pokazuje, jak mocno się rozwijamy, jak dopasowujemy się do struktury gospodarstw w różnych częściach Europy – tłumaczy Krzysztof Abramowski, dyrektor zarządzający w firmie Horsch Polska.