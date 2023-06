Susza postępuje, uprawy cierpią. W najbliższych dniach popada, ale nie wszędzie. Prognoza do 11.06

Nie ma obecnie województwa w Polsce, które nie zostałoby przynajmniej w pewnym stopniu dotknięte przez suszę. Najmniej takich obszarów jest w woj. małopolskim, jednak już woj. łódzkie, lubuskie czy wielkopolskie są w zdecydowanej większości w niej pogrążone. Czy jest szansa na złagodzenie suszy? Tak, ale nie wszędzie.

Najgorzej rzecz się ma w woj. lubuskim, w północnej części kraju i Wielkopolsce. Fatalna sytuacja panuje na styku woj. łódzkiego, wielkopolskiego, śląskiego i opolskiego, gdzie wilgotność gleby w warstwie od 7 cm często nie przekracza 10%.

Susza doskwiera także w północnej części Mazowsza i na krańcach wschodnich. W górnych warstwach gleby na znacznym obszarze kraju jej wilgotność nie przekracza 25%.

Jest jednak szansa na przerwanie wielodniowej suchej i słonecznej aury i złagodzenie skutków suszy; już wtorek przyniesie zmianę pogody w południowej części kraju, gdzie pojawią się przelotne opady i burze. We wtorek najwięcej deszczu IMGW prognozuje na południowym-wschodzie Polski; punktowo nawet do 25 mm. W nocy z wtorku na środę nad Polskę nadal będzie nasuwał się obszar niskiego ciśnienia związany z niżem bałkańskim. Opadu zelżeją do maksymalnie ok. 10 mm. Nadal bez deszczu pozostanie centralna i północna część kraju.

W środę strefa przelotnych opadów i burz przesunie się częściowo nad centralną część kraju i Lubelszczyznę, jednak nadal najbardziej intensywne opady będą występowały w pasie od Dolnego Śląska do Małopolski; punktowo do 25 mm. Temperatura będzie dość zróżnicowana; w Rzeszowie będzie to tylko 21 st. C, w centrum aż 28.

Do końca tygodnia najwięcej deszczu i burz spodziewanych jest w centralnej południowej części kraju, na północy i północnym-zachodzie kraju nadal bez opadów. Nie mogą na nie specjalnie liczyć także mieszkańcy północno-wschodniej części kraju, gdzie również sytuacja wygląda źle. W dalszym ciągu będzie ciepło; powyżej 10 st. C w nocy i powyżej 20 w dzień.

W podobnych warunkach ma upływać początek następnego tygodnia, choć prognozy nie są jeszcze dokładne.

